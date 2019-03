Russische boer schiet zeldzame tijger neer om zijn koeien te redden

Arnd Leroy

26 maart 2019

13u49

Bron: ENEX 1 Dieren In het Russische Zolotoy heeft Vitaliy Saydov een Siberische tijger neergeschoten. Hij doodde het zeldzame beest omdat die zijn koeien aanviel. Volgens Saydov was het wel niet zijn bedoeling om de tijger te doden.

Net voordat Vitaliy Saydov gaat slapen, hoort hij hels kabaal vanuit de stallen. De man gaat kijken en treft er een Siberische tijger aan die zijn vee aanvalt. De Rus probeert de tijger eerst met een hooivork weg te jagen, maar dat lukt niet. “Ik sloeg het beest met de hooivork op zijn hoofd. De tijger liet de koe los, maar probeerde mij te grijpen. Ik kon zijn klauwen net op tijd ontwijken en ik besefte dat ik op deze manier niet zou redden”, vertelt de boer.

Saydov rent naar binnen om zijn geweer te halen en roept naar zijn vrouw dat er een tijger in de stal zit. Wanneer hij met zijn geweer terug in de stal komt, heeft de tijger het op hem gemunt. Saydov springt weg en schiet de gevaarlijke viervoeter neer. Achteraf ziet hij dat het om een heel oud en “bijna tandloos” dier gaat.

De Siberische tijger is een diersoort die beschermd wordt door de Russische wet. Dat betekent dus dat er een politieonderzoek loopt naar het incident. Al gaat de politie er vanuit dat Saydov volledig wordt vrijgesproken. Het geval wordt gezien als een soort van zelfverdediging en bovendien zou het oude dier toch niet lang meer leven.

De Siberische tijger of de Amoertijger is de grootste van alle tijgers. Hij staat op de lijst van de bedreigde diersoorten. Er leven ongeveer nog 450 exemplaren in het wild. Toch gaat het steeds beter met de tijger, want in 1940 waren er nog maar 40.