Russisch dorp overrompeld door tientallen ijsberen kv

05 december 2019

19u54

Bron: WWF, BBC, Global News 0 Dieren Het openbare leven in Ryrkajpi, een dorpje met ongeveer 600 inwoners in het Russische verre noorden, ligt momenteel stil, sinds meer dan 50 ijsberen van het dorp hun onderkomen hebben gemaakt.

De lokale autoriteiten kondigden het voorbije weekend de noodtoestand af, nadat de beren zich op de lokale vuilnisbelt hadden teruggetrokken.

Er werden al 56 ijsberen in het dorp geteld, zegt Tatyana Minenko, hoofd van de berenpatrouille in Ryrkajpi. Het gaat zowel om volwassen als jonge dieren. “Er zijn vrouwtjes met welpen van verschillende leeftijden.” Bijna alle dieren zijn mager. Minenko en haar collega’s proberen te verhinderen dat de beren de dorpskern bereiken en patrouilleren de omgeving om aanvaringen tussen de inwoners en de ijsberen te vermijden.

Volgens natuurbeschermers ligt de klimaatverandering mogelijk aan de oorzaak van het probleem. Het zwakke zee-ijs dwingt de beren ertoe om op zoek te gaan naar voedsel in het dorp, in plaats van op zee. Anderen wijzen erop dat de ijsberen tegenwoordig zo vaak naar Ryrkajpi afzakken, dat het dorp permanent geëvacueerd dient te worden.

De ijsberen leven normaal gezien op Kaap Schmidt, amper 2,2 kilometer van Ryrkajpi, maar volgens Mikhail Stishov, projectcoördinator bescherming Arctische biodiversiteit bij WWF Rusland, kent de regio tegenwoordig ongewoon warm weer. “Als het ijs sterk genoeg was zouden de beren, of tenminste sommigen onder hen, al de zee ingetrokken zijn, waar ze zouden kunnen jagen op zeehonden of grote zeeslakken. In tussentijd zoeken ze naar voedsel langs de kust. Beren houden er ook van om in hun zoektocht naar eten de dorpen in te trekken en te zien hoe mensen leven”, zegt hij. “Daarom is afvalbeheer - vooral van voedselafval - belangrijk. Gelijkaardige situaties worden de norm, dus we moeten ons hieraan aanpassen, zodat noch de mensen, noch de beren lijden”, aldus Stishov.