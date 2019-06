Rusland onder vuur voor “dumping” van walvissen uit “walvisgevangenis” kv

28 juni 2019

18u04

Bron: The Guardian, NBC News 2 Dieren Milieuorganisatie Greenpeace heeft de voorbije maanden erg geijverd voor de vrijlating van elf orka’s en 87 beloega’s die opgesloten zitten in kooien van een bedrijf dat de dieren wilde verkopen aan aquaria en dolfinaria in China. Na groeiend internationaal protest gaf de Russische overheid een viertal maanden geleden de opdracht om de dieren weer vrij te laten. Vorige week werden de eerste twee orka’s en acht beloega’s weer uitgezet in het wild, maar de achteloze manier waarop dat gebeurde, kan de dieren het leven kosten, zegt Greenpeace.

De dieren zaten al sinds vorig jaar gevangen in een baai nabij de Russische havenstad Nakhodka. Videobeelden en foto’s van de “walvisgevangenis” gingen al snel de wereld rond en zorgden voor enorme verontwaardiging. Onder andere Pamela Anderson en Leonardo DiCaprio riepen op tot een interventie van de Russische overheid.

Vorige week werd de eerste groep dieren uitgezet. Momenteel zitten nog negen orka’s en 81 beloega’s in gevangenschap. Die zullen in de loop van de volgende vier maanden worden vrijgelaten.

Het is wreed om orka’s en beloega’ die zeven dagen in die containers hebben doorgebracht rechtstreeks in zee vrij te laten. Ze werden niet vrijgelaten, maar gedumpt. Oganes Targulyan, expert Greenpeace

Greenpeace Rusland is echter ontzet over de manier waarop de walvissen simpelweg in zee gedumpt en aan hun lot overgelaten werden. De orka’s en beloega’s zaten gedurende een zeven dagen lange, hachelijke reis per vrachtwagen en boot de hele tijd opgesloten in kleine containers. Volgens de milieuorganisatie werden de dieren niet voorbereid op hun terugkeer naar het wild, waardoor ze het risico lopen om alsnog te sterven of getraumatiseerd te zijn. “Het is wreed om orka’s en beloega’ die zeven dagen in die containers hebben doorgebracht rechtstreeks in zee vrij te laten”, zegt Greenpeace-expert Oganes Targulyan. “Ze werden niet vrijgelaten, maar gedumpt.”

Greenpeace hekelt ook het feit dat de operatie in alle geheim gebeurde, zonder samenwerking met internationale, onafhankelijke experts.

De orka’s waren zenuwachtig over hun terugkeer naar het wild en zwommen urenlang langs de kust vooraleer ze zich uiteindelijk richting open zee begaven. Russisch instituut voor oceanografie en visserij

Volgens de Russische autoriteiten was de operatie een succes en hebben de walvissen niet afgezien van de reis. De twee orka’s, die apart van de beloega’s werden vrijgelaten, waren “zenuwachtig over hun terugkeer naar het wild en zwommen urenlang langs de kust vooraleer ze zich uiteindelijk richting open zee begaven”, deelt het overheidsinstituut voor oceanografie en visserij mee.

De bedrijven achter de walvisgevangenis verdienen maar liefst vijf miljoen euro met de vrijlating van de dieren.

Jean-Michel Cousteau, oceanograaf en zoon van de Franse ontdekkingsreiziger Jacques Cousteau, bezocht de walvisgevangenis in april. Hij raadde aan dat de walvissen enkel via de zee zouden getransporteerd worden. De Russische overheid had beloofd dat Cousteau’s team van maritieme experts betrokken zou worden bij de operatie, maar uiteindelijk werden geen internationale of onafhankelijke wetenschappers uitgenodigd. Wie wel instaat voor de vrijlating van de walvissen, zijn de firma’s die in de eerste plaats betrokken waren bij de inrichting van de walvisgevangenis. Hoewel ze eerder deze maand veroordeeld werden tot boetes voor meer dan 2 miljoen euro voor hun rol in de faciliteit, werden ze opnieuw door het overheidsinstituut voor oceanografie en visserij geëngageerd om de dieren vrij te laten. Daarmee verdienen ze maar liefst een slordige vijf miljoen euro.