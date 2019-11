Rusland laat laatste walvissen vrij uit “walvissengevangenis" AW

10 november 2019

11u47

Bron: ANP 0 Dieren Rusland zegt vandaag de laatste van bijna honderd walvissen te hebben vrijgelaten die in het oosten van het land gevangen werden gehouden in kleine kooien.

Internationaal was veel ophef ontstaan over de behandeling van de dieren. Zo publiceerde actrice Pamela Anderson een open brief waarin ze president Vladimir Poetin om hulp vroeg. Acteur Leonardo DiCaprio deelde op sociale media een petitie waarin werd opgeroepen de dieren vrij te laten.

Russische media spraken over een "walvissengevangenis". De walvissen waren vorig jaar gevangen met het doel ze te verkopen aan aquaria in China.

De dieren werden vrijgelaten in hetzelfde gebied waar ze zijn gevangen. De manier waarop dat gebeurde riep ook weer kritiek op. De walvissen moesten over een afstand van 1.800 kilometer worden vervoerd. Volgens Greenpeace en internationale wetenschappers werd de operatie in het geheim afgeraffeld en heeft dat de dieren in levensgevaar gebracht.