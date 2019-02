Rusland beveelt vrijlating van orka’s en witte dolfijnen uit “walvisgevangenis” ADN

28 februari 2019

17u27

Bron: ANP, Novaya Gazeta 0 Dieren De Russische autoriteiten hebben de vrijlating bevolen van bijna honderd walvisachtigen uit een “walvisgevangenis”.

Beelden van de dieren in Nachodka, in het Russische Verre Oosten, doken vorig jaar op en zorgden voor heel wat commotie. Op de beelden was immers goed te zien hoe de walvissen in krappe onderkomens worden vastgehouden. Het gaat volgens het Kremlin om elf orka's en 87 witte dolfijnen, bericht persbureau Tass.

Supermarkt

De bedoeling van de geheime ‘supermarkt’? De dieren voor veel geld verkopen, bijvoorbeeld aan aquaria en rijke Chinese kopers. Een schimmige miljoenenbusiness, terwijl de vangst van orka’s ter plaatse nochtans streng gereguleerd is en alleen is toegestaan voor ‘educatieve en wetenschappelijke doeleinden’. In werkelijkheid werden volgens Novaya Gazeta tussen 2013 en 2016 al zeker 13 orka’s aan China verkocht, voor entertainment in waterpretparken. De kwestie leidde tot internationale kritiek.

“Marteling”

Zo publiceerde actrice Pamela Anderson een open brief waarin ze president Vladimir Poetin om hulp vroeg. Acteur Leonardo DiCaprio deelde op sociale media een petitie, waarin werd opgeroepen de dieren vrij te laten. Greenpeace omschreef de condities waarin de dieren worden gevangengehouden als een “marteling”. De Russische autoriteiten startten een onderzoek, maar sindsdien was het redelijk stil. Vorige week liet het Kremlin weten dat Poetin zich persoonlijk met de zaak bemoeide.

Free the whales: Dozens of orcas and beluga whales captured for sale to oceanariums have brought Russia's murky trade into the spotlighthttps://t.co/bQuu317Ct6 pic.twitter.com/bkQejrrfrz AFP news agency(@ AFP) link

Vervolging

En nu eisen de autoriteiten dus de vrijlating van de dieren. De Russische veiligheidsdienst FSB heeft ook laten weten dat vier betrokken bedrijven strafrechtelijk worden vervolgd voor het overtreden van de visserijwetgeving. Volgens de Russische minister van Ecologie is het nu vooral van belang dat de zeezoogdieren op de juiste wijze worden vrijgelaten.