Rus die orang-oetan drogeerde en in reiskoffer uit Bali probeerde te smokkelen: “Ik dacht dat ik hem als huisdier mocht meenemen” ADN

26 maart 2019

11u56

Bron: CNN, AFP 0 Dieren Een gedrogeerde orang-oetan in een reiskoffer. En of de douanediensten op de internationale luchthaven van Bali grote ogen trokken toen ze het nog erg jonge aapje compleet groggy aantroffen in een stuk bagage van een Russische toerist. Gisteren gaf de politie meer informatie over het incident op een persconferentie.

De Rus Andrei Zhestkov (27) werd vrijdagavond gearresteerd op de Ngurah Rai International Airport, nadat de orang-oetan - een mannetje van twee jaar oud - slapend was aangetroffen in een mand in zijn reiskoffer. Het dier was gespot dankzij x-ray-screening tijdens de bagagecontrole. Naast het verdoofde aapje werden ook nog twee gekko’s en vijf salamanders aangetroffen in de koffer van de man. Ook daar ging het om levende exemplaren.

Cadeau

Inmiddels heeft de verdachte aan de politie verklaard dat hij het dier had gekregen als geschenk van een vriend, die hem voor 3.000 dollar (zo’n 2.600 euro) had gekocht op een markt op het Indonesische eiland Java. De vriend had verteld dat hij het beestje naar huis kon nemen als huisdier.



Daarna smokkelde de Rus de orang-oetan naar toeristeneiland Bali, om van daaruit naar Vladivostok in Rusland te vliegen. Maar hij werd dus geklist. De politie onderzoekt nog waar concreet de andere man, ook een Rus, het dier op Java heeft gehaald.

Allergiepillen

Verder heeft Zhestkov toegegeven dat hij het beestje, zoals werd vermoed, heeft gedrogeerd met allergiepillen. Hij mixte de pillen met wat melk, waardoor het dier zo’n drie uur lang bewusteloos was. Bij een tussenlanding in Seoul, Zuid-Korea, zou hij de aap een nieuwe dosis toedienen.

“Hij gebruikte bewust een onmenselijke methode om de orang-oetan naar Rusland te smokkelen”, stelt Dewa Delanata, hoofd van het quarantainebureau op de luchthaven van Bali. De Rus was wel voorbereid, “alsof hij een baby vervoerde”. Zo had hij babyvoeding en dekentjes bij.

Georganiseerd?

Orang-oetans zijn een kritiek bedreigde diersoort en dus ook beschermd. De Rus riskeert vijf jaar cel en een zware geldboete voor de smokkelpoging, maar is nog niet officieel in beschuldiging gesteld.

De autoriteiten willen eerst onderzoeken of Zhestkov de orang-oetan inderdaad voor zichzelf of voor iemand anders smokkelde en of er linken zijn met internationale georganiseerde bendes van dierensmokkelaars.

Het beestje zelf maakt het goed. Hij wordt opgevangen en verzorgd door het Bali Natural Resources Conservation Agency.

