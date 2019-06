Ruim 900 varkens gestikt in Nederlandse stal, mogelijk door stroomstoring Rick Aalbers

20 juni 2019

17u05

Bron: De Gelderlander 8 UPDATE In een schuur in het Nederlandse Winterswijk zijn vanmorgen ruim 900 dode varkens gevonden. De dieren zijn gestikt als gevolg van het uitvallen van de luchtinstallatie in de stal. Vermoedelijk komt dit door een stroomstoring. Een bron in het onderzoek bevestigt dit aan onze collega’s van De Gelderlander. D e bevoegde overheidsinstantie NVWA kan nu nog geen mededelingen doen over de doodsoorzaak en doet onderzoek.

De politie en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) troffen buiten verschillende stapels met dode varkens aan. Er worden verschillende scenario’s onderzocht. Voorlopig is er nog niemand aangehouden omdat daar geen reden voor is, stelt de NVWA. De varkens zijn deze middag geruimd.

Winterswijk is een landelijke gemeente in de oostelijke provincie Gelderland en grenst aan Duitsland. Burgemeester Joris Bengevoord liet in een eerste reactie weten: “Ik vind het verschrikkelijk voor de 900 varkens die zijn omgekomen, en kan me goed voorstellen dat dit grote impact heeft in Meddo (het dorp in Winterswijk waar de betrokken varkenshouderij ligt, red.).”

De boer houdt varkens en koeien op verschillende plekken. Zijn erf bestaat uit een stallencomplex zonder woongedeelte. Hij houdt hier tussen de 6.000 en 7.000 varkens.

In één van die stallen is vermoedelijk een probleem ontstaan bij de stroomvoorziening en daardoor is de luchtventilatie gestopt. Dat gebeurde al eerder deze week, de kadavers lagen al minstens een dag op het erf. De politie werd hierover ingelicht door een voorbijganger. Hoe de stroomstoring is ontstaan is nog niet duidelijk. Bij de overige stallen is er niets aan de hand geweest en leven alle varkens nog. De eigenaar wil geen reactie geven: ,,Het is al erg genoeg.’’

De 900 varkens zouden vrijdag naar de slacht worden gebracht, de financiële schade voor de boer is enorm. Uitgaande van een opbrengst van 140 euro per vleesvarken van gemiddeld 90 kilo, is de schadepost meer dan 126.000 euro.

#Winterswijk vanmorgen @_NVWA ondersteund ivm aantreffen van ruim 900 dode #varkens. Nvwa stelt nader technisch en strafrechtelijk onderzoek in. Kadavers worden geruimd. pic.twitter.com/OVxifEou0x Willem Saris(@ polwwijkbuiten) link