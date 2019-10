Ruim 157.000 trekvogels in België geteld SVM

07 oktober 2019

16u30

Tijdens de teldag EuroBirdwatch werden afgelopen zaterdag in heel België 157.684 trekvogels geteld. Dat zijn er heel wat minder dan bij de recordtelling van vorig jaar, toen er 315.364 vogels voorbij vlogen. Er passeerden wel opvallend veel buizerds.

De EuroBirdwatch vond plaats in 44 landen. Alles samen werden er 4,2 miljoen overtrekkende vogels geteld. In België was het met ruim 157.000 getelde trekvogels een gemiddeld jaar. "De rugwind nodigde de vogels uit om zo hoog te gaan vliegen dat ze grotendeels onzichtbaar waren vanop de grond", vertelt coördinator Koen Leysen van Natuurpunt.

Er werden wel 1.700 roofvogels geteld, doordat de rugwind voor hen heel gunstig was. Daaronder waren erg veel buizerds, en dan vooral in Limburg. "Telpost De Maten in Genk spande de kroon met 297 buizerds en zelfs 94 samen in één dolle carrousel, misschien wel een record voor België", zegt Leysen.

In totaal waren er 70 bemande telposten in ons land, waarvan 60 in Vlaanderen. De top drie was de graspieper (30.177), de houtduif (22.950) en de vink (19.447). In Vlaanderen scoorde telpost Leefdaal in Vlaams-Brabant het best met 11.649 vogels. De meest zeldzame soort was een steppekiekendief: die vloog over het Oost-Vlaamse Baaiegem.