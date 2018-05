Roze spreeuw zakt uitzonderlijk af naar onze contreien SVM

30 mei 2018

16u20

Bron: Belga 0 Dieren De roze spreeuw zakt dit jaar uitzonderlijk af naar onze contreien. Dat komt volgens Natuurpunt mogelijk door het mooie weer van de afgelopen weken. De soort is in ons land erg zeldzaam: ze werd tot nog toe maar 22 keer in België waargenomen.

De roze spreeuw overwintert vooral in India. Tijdens het broedseizoen trekt de soort naar Oost-Europa, onder andere naar Bulgarije, Hongarije en Turkije. Maar dit jaar lijkt het vogeltje opvallend meer onze kant uit te komen. De voorbije dagen tekende zich onder andere in Italië, Oostenrijk en Frankrijk een stevige invasie af. En intussen hebben de eerste exemplaren ook België en Nederland bereikt.

Mooi weer

Natuurpunt linkt een en ander mogelijk aan het mooie weer, dat zorgt voor meer insecten. Roze spreeuwen zijn immers sterk afhankelijk van het aanbod aan krekels en sprinkhanen. Wanneer sprinkhanen en andere insecten massaal voorkomen buiten de traditionele broedgebieden bestaat de kans dat de roze spreeuw van die opportuniteit gebruik maakt en plots opduikt in regio's waar ze normaal niet voorkomt. Zo'n influx lijkt zich nu voor te doen.

In België is de roze spreeuw erg zeldzaam. Tot nog toe werd de soort nog maar 22 keer in ons land waargenomen. Het ging steeds om solitaire exemplaren. Enkel op 20 juni 2002 werden in Stuivekenskerke twee vogels samen gezien. Het was dan ook best schrikken toen op 27 mei 2018 twee exemplaren werden gefotografeerd aan de Halvemaandijk in Oostende, zegt Natuurpunt.

Afhangende kuif

Volwassen roze spreeuwen zijn helderroze en pikzwart. Mannetjes hebben een violette metaalglans op de glanzend zwarte kop en een groene metaalglans op de zwarte vleugels. De lange afhangende kuif op het achterhoofd valt op. Vrouwtjes zijn iets valer gekleurd, met een kortere kuif en een bruin getinte rug. De soort is nauw verwant aan de 'gewone' spreeuw.

Wie zelf een roze spreeuw wil spotten, zal toch nog een dosis geluk moeten hebben. De soort kan immers gelijk waar opduiken: op gazons of weilanden, tussen grote groepen 'gewone' spreeuwen, in rietvelden of gewoon terwijl ze overvliegen. Heb je een roze spreeuw gezien, dan kan je dit onmiddellijk melden op www.waarnemingen.be, het online dataportaal van Natuurpunt.