Rouwritueel blijft duren: orka's houden overleden kalfje nu beurtelings drijvende kv

02 augustus 2018

23u56

Bron: CBC 0 Dieren De leden van een groep bedreigde orka's die zijn thuis heeft in de omgeving van het Canadese Vancouver Island en het noordwesten van de VS, rouwen al sinds 24 juli om een overleden kalfje. Tot voor kort hield de moeder het lijkje drijvende, omringd door andere leden van de groep. Nu wisselen andere orka's haar af.

Het kalfje van orka J35 stierf vorige week amper een half uurtje na de geboorte. De moeder weigert haar dode baby echter achter te laten en de voorbije week zagen wetenschappers die de familie in de gaten houden, hoe J35 het kalfje bij zich blijft dragen op haar snuit of onder haar vin.

Ik denk dat we hier zien hoe belangrijk dat kalf en het verdriet van de moeder en de familie is. Jenny Atkinson, Whale Museum San Juan Island

De onderzoekers vrezen dat de moeder uitgeput raakt. "We weten wel dat haar familie deelt in de verantwoordelijkheid om voor dit kalf te zorgen, zodat ze niet altijd de enige is die het draagt. Ze lijken een beurtrol te hebben", zegt Jenny Atkinson, directeur van het Whale Museum op San Juan Island in het noordwesten van de VS. "Hoewel we geen foto's hebben van de andere walvissen die het dragen, weten we dat iemand anders het heeft, omdat we haar zo vaak zonder het kalf gezien hebben."

Rouwritueel

Atkinson vermoedt dat de walvissen een soort van wake of begrafenis houden voor het dode kalfje. "De ceremonies kunnen dagen duren om een geliefde te eren en te rouwen om het verlies", zegt ze. "Ik denk dat we hier zien hoe belangrijk dat kalf en het verdriet van de moeder en de familie is."

Verdriet en liefde zijn geen menselijke eigenschappen. Het zijn zaken die we delen met sommige andere dieren. Barbara King, antropologe

Antropologe Barbara King, die emoties bij dieren bestudeert, is het ermee eens dat het gedrag van de walvissen vermoedelijk een uiting van verdriet is. Er is bewijs dat walvissen en dolfijnen aandacht besteden aan het overlijden van hun soortgenoten, vertelt ze aan CBC. Het gebeurt volgens haar wel vaker dat de dieren wakes organiseren rond de lichamen van dode groepsleden of hen drijvende houden. "Verdriet en liefde zijn geen menselijke eigenschappen. Het zijn zaken die we delen met sommige andere dieren", zegt ze.

Bedreigd

J35 en haar familie, de J-groep, vormen samen met de orkagroepen K en L de 'southern resident killer whales' (SRKW). De dieren zijn ernstig bedreigd. Momenteel zijn de SRKW nog slechts met 75 orka's. Sinds 2015 werd er geen enkel kalfje meer geboren dat bleef leven. De voorbije twee jaar stierven al acht walvissen uit de familie.

De dieren zijn voor hun voeding afhankelijk van chinookzalm, maar die wordt ook bedreigd. Wetenschappers vrezen nu ook dat het er erg slecht uitziet voor de vierjarige walvis J50: die lijkt te verhongeren. "Ik zie niet hoe ze kan overleven", vertelde Dave Ellifrit van het Center for Whale Research aan de Seattle Times.