Rouwende orka laat na 17 dagen overleden kalfje los IVI

12 augustus 2018

19u43

Bron: Center for Whale Research, The Seattle Times 5 Dieren De orkamoeder die zeventien dagen lang haar overleden kalfje aan de oppervlakte heeft gehouden, heeft het diertje losgelaten. De orka werd gisteren in de buurt van Vancouver Island door onderzoekers gespot zonder het kalfje.

“Haar rouwperiode is nu voorbij en haar gedrag is opvallend speels”, zo is te lezen op de website van het Amerikaanse Center for Whale Research. De orka lijkt het goed te stellen en lijdt niet aan hongersnood - iets waar wetenschappers voor hadden gevreesd tijdens haar rouwperiode. "Ze werd gespot toen ze met haar groep een school zalmen aan het achterna jagen was."

Zowel onderzoekers als dierenliefhebbers hebben meer dan twee weken lang met verbazing en verdriet de rouwende orkamoeder gevolgd. Tahlequah is op 25 juli bevallen voor de kust van het Canadese Victoria, maar het kalfje overleed een halfuur na de geboorte. Sindsdien hield de moeder haar jong aan de oppervlakte. Wanneer het kleintje wegzakte in het water, dook de rouwende moeder naar het lichaam om het weer naar boven te duwen. Ze heeft samen met haar overleden kalf meer dan 1.500 km afgelegd. De groep orka’s waar Tahlequah deel van uitmaakt, hielp haar daarbij.

Het verlies van het kalfje is voor de hele groep een zware klap, de geboorte was de eerste sinds 2015. In 2010 is Tahlequah nog bevallen van een gezond jong, maar sindsdien is ze nog twee andere kalfjes verloren. "Het verlies van een derde jong werd haar waarschijnlijk te veel", zegt Ken Balcomb van het Center for Whale Research aan The Seattle Times.

Volgens wetenschappers is het gedrag van de orkamoeder geen uitzondering. Wel is het nooit gezien dat een orka zoveel dagen het overleden kalfje boven water houdt.