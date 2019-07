Rothschildgiraf geboren in Bellewaerde ttr

17 juli 2019

11u53

Bron: belga 18 dieren In het pretpark Bellewaerde in het West-Vlaamse Ieper is maandagavond een Rothschildgiraf geboren. Het kalfje is een meisje van 172 centimeter groot, weegt ongeveer 60 kilogram en stelt het goed.

Na een zwangerschap van ongeveer 14 maanden, werd het kalf van Rothschildgiraffen Simone en Kito op maandag 15 juli om 21.55 uur geboren. De bevalling is op natuurlijke wijze verlopen. De moeder van het kalfje reageerde vijandig op haar jong waardoor de dierenverzorgers de eerste melk zelf moesten geven. Binnenkort zal de babygiraf zichtbaar zijn voor de bezoekers.

De geboorte is belangrijk voor het Europese kweekprogramma waaraan Bellewaerde deelneemt. Wereldwijd leven er nog slechts 1.399 Rothschildgiraffen in het wild. Ongeveer 590 Rothschildgiraffen leven in dierenparken.

