Romeo, ‘s werelds eenzaamste kikker, vindt zijn Julia Annick Wellens

16 januari 2019

11u28

Bron: Global Wildlife Conservation 0 Dieren Romeo, een eenzame Boliviaanse Sehuencas-waterkikker heeft eindelijk zijn Julia gevonden. Waarom dat zo bijzonder is? Tot voor kort dacht men dat de 11-jarige amfibie het laatst levende exemplaar van zijn soort was.

Romeo stond een jaartje geleden wereldwijd in de kijker als eeuwige vrijgezel. De eenzame kikker was zo wanhopig op zoek naar een vriendinnetje dat zijn verzorgers hem inschreven op een online datingsite: “Hallo, ik ben Romeo, een Sehuencas-waterkikker. En ik wil niet met de deur in huis vallen, maar ik ben letterlijk de laatste van mijn soort. Ik weet het: intens.”



De ludieke actie bracht heel wat geld in het laatje (21.000 euro). Met dat geld konden wetenschappers beginnen aan hun zoektocht naar een vrouwelijke Sehuencas-waterkikker. Dat deden ze in het Boliviaans Nevelwoud, op dezelfde plaats waar ze Romeo in 2008 vonden.

Na enkele maanden graaien in riviertjes, kleine watervalletjes en beken, was er goed nieuws voor Romeo: de onderzoekers vonden zijn Julia. En tot grote verrassing van de verzorgers brachten de wetenschappers nog vier Sehuencas-kikkers mee. De bedoeling is om de kikkers even in gevangenschap te houden om zo de voortplanting te garanderen. Daarna worden de amfibieën terug vrijgelaten in het wild.

The time to introduce @romeothefrog’s lady love is here- meet Juliet, a female Sehuencas Water Frog! Juliet has to wait for her first date with Romeo but it’s safe to say, both frogs (and houses) are thrilled over the match! @MuseodOrbigny #Match4Romeo #ConservationOptimism pic.twitter.com/5Lw83DSdW4 Global Wildlife Conservation(@ Global_Wildlife) link

Het liefdesverhaal van Romeo en Julia

Teresa Camacho Badani is hoofdverzorgster in het aquarium waar Romeo en Julia momenteel verblijven. Ze heeft goede moed en gelooft dat Romeo zijn ultieme match gevonden heeft. “Romeo is kalm, en kan erg lang stilzitten”, vertelt ze. “Verlegen en traag”, zo omschrijft ze de kikker. “Julia heeft daarentegen erg veel energie. Ze zwemt veel en probeert soms zelfs te ontsnappen.” Tegenpolen trekken elkaar aan, toch?

Het verschil in energie en behendigheid kan natuurlijk ook een gevolg zijn van het levenslange gevangenschap van Romeo. De kikker leeft al bijna elf jaar in een aquarium, terwijl Julia altijd in het wild rondzwom.

Van de twee tortelduifjes wordt nu verwacht dat ze zich snel zullen voortplanten om zo het behoud van de Sehuencas-waterkikker te garanderen.

(Lees verder onder de foto)

Het lot van de Sehuencas-waterkikker

De Sehuencas-waterkikker (uitgesproken als: sei-wen-kus) is lid van de Telmatobius familie. Dat zijn kikkersoorten die voornamelijk in Zuid-Amerika leven. De Sehuencas-kikker leefde vroeger in de bergriviertjes van Bolivia. Maar door het verlies van habitat verdween de soort stilaan. Zo werden er tussen 2008 en 2019 geen wilde exemplaren meer gespot. Tot nu.

Dat is niet enkel goed nieuws voor Romeo, want samen met de Sehuencas-waterkikker zijn er nog tal van andere amfibieën in gevaar door het verlies van habitat. “Het kweekprogramma van de kikkers is voor ons de uitgelezen kans om te leren hoe we het uitsterven van bedreigde amfibieën kunnen voorkomen”, aldus Teresa Camacho Badani.

