Romeo de eenzame kikker krijgt pagina op datingsite om Juliet te vinden en zo soort te redden

10 februari 2018

In Bolivia zijn wetenschappers ten einde raad over het lot van Romeo de waterkikker. De 10-jarige amfibie is een Sehuencas-waterkikker en is zover men voorlopig weet de laatste van zijn soort. Met het oog op het behoud van de kikkersoort moet Romeo snel zijn Juliet vinden. En bij de moderne zoektocht naar een partner hoort ook een advertentie op een datingsite

Zoals dat gebruikelijk is op een datingsite stelt Romeo zich eerst voor: "Ik ben Romeo, een Sehuencas-waterkikker, en ik wil nu niet al te zwaar beginnen, maar ik ben letterlijk de laatste van mijn soort. Ik weet het - intens gedoe."

Hij beschrijft zichzelf als een "simpele jongen". "Ik ben nogal op mezelf, het liefst zit ik thuis alleen te chillen, de wateren rondom mij te binge-watchen."

Bij zijn persoonsgegevens staat dat hij 6,22 centimer groot is, nooit getrouwd is geweest en een nogal gedrongen lichaamsbouw heeft. Verder dat hij een niet-roker is, gematigd drinkt en vooral heel graag kinderen wil.

En daarvoor heeft hij gewoon een andere Sehuencas nodig. "Anders is mijn hele bestaan zoals we dat kennen voorbij. ('No big deal')", aldus Romeo.

Campagne

De pagina maakt deel uit van de campagne voor het behoud van de soort. Met het geld dat ze inzamelen kunnen wetenschappers in rivieren en stromen verder op zoek naar een partner voor Romeo.

Aangezien Sehuencas-kikkers normaal gezien niet ouder worden dan 15 jaar, hebben ze nog 5 jaar de tijd om Romeo te laten voortplanten. Maar "we willen niet dat hij de hoop verliest", zegt wetenschapper Arturo Munoz.

