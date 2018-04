Roemenië opent berenjacht: dierenvrienden furieus Sander van Mersbergen

27 april 2018

18u39

Bron: AD.nl 1 Dieren De Roemeense overheid wil het aantal beren in het land met tweeduizend verminderen, en ziet in een onvervalste berenjacht een manier om dat te bewerkstelligen. Volgens het ministerie van Milieu zijn er vanuit 'ecologisch, sociaal en economisch' oogpunt nu te veel beren, en rukt het bruine dier op naar gebieden waar mensen wonen.

Dierenorganisaties reageren onthutst. Volgens de Roemeense afdeling van het Wereld Natuur Fonds is jagen op beren in strijd met regels van de Europese Unie aangaande zwaar bedreigde diersoorten. Volgens een andere natuurorganisatie, Agent Green, is het overheidsidee een vrijbrief voor een 'open jachtseizoen'. De ware oorzaak van de problemen zou niet het grote aantal beren zijn, maar hun steeds kleiner wordende leefomgeving.



Het voorstel van de Roemeense overheid komt niet uit de lucht vallen. Regelmatig zijn er incidenten met beren te noteren in het Oost-Europese land. Zo werd in maart toestemming verleend om een beer af te schieten in het dorpje Suseni. Die sloeg ramen en deuren in het dorp in om aan eten te komen. Hij legde de hand op suiker, snoep en reuzel. Volgens een lokale jager had hij zelfs sterke drank genuttigd tijdens zijn strooptocht.

Dit is een vrijbrief voor een open jachtseizoen Natuurorganisatie Agent Green

Niet meteen

De Roemeense overheid wil overigens niet meteen ingrijpen: het aantal beren zou gedurende het volgende decennium moeten worden teruggebracht naar ongeveer vierduizend stuks. Volgens de meest recente schattingen leven er tussen de 6.050 en 6.640 beren in het land.

