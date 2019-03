Rode panda op mysterieuze wijze verdwenen uit Frans dierenpark bvb

05 maart 2019

16u01

Bron: Belga 0 Dieren Een rode panda is zondagavond op mysterieuze wijze verdwijnen uit het dierenpark 'Parc Animalier d'Auvergne', in het centrum van Frankrijk. Het gaat om een vrouwtje genaamd Mushu. Het zoogdier was nog maar in januari vanuit het dierenpark ‘Haute-Touche’ aangekomen om met een andere panda in het park te paren.

“We zien geen sporen van een ontsnapping of van een braak, noch van een pootafdruk in de modder", zegt Marie Dumoulin, communicatiemanager van het park. Het park zegt geen enkele piste uit te sluiten.

Sinds zondag proberen een vijftiental medewerkers, bijgestaan door bezoekers tevergeefs de panda te vinden. Ze denken dat het beest zich kan hebben opgerold in een boom van het park, dat 28 hectare groot is.



Morgen wordt er een zoektocht georganiseerd in en rond het park, om de piste uit te kunnen sluiten dat het dier zou zijn weggelopen. De directie heeft ondertussen ook een klacht neergelegd bij de plaatselijke politie. "Deze vorm van diefstal komt steeds vaker voor en dit dier kan helaas op de zwarte markt worden doorverkocht", voegt de woordvoerder van het park eraan toe.

Het is niet de eerste keer dat er dieren worden gestolen uit Franse dierenparken. In 2018 verdwenen er twee doodskopaapjes en in 2015 zeven goudkopleeuwaapjes en tien zwartstaartzilveraapjes.

Bekijk ook:

Niet voor gevoelige kijkers: tarantula zet buidelrat op het menu

Babydieren zijn een hit in zoo van Shanghai

Panda dolt in de sneeuw in Pairi Daiza