Robotaapje filmt voor het eerst ‘zingende’ gorilla’s AW

29 april 2020

17u37

Bron: Spy in the wild 1 Dieren Wist je dat gorilla’s kunnen zingen? Dat doen ze bijvoorbeeld wanneer ze eten, als blijk van appreciatie. Maar nooit eerder werd dat gezang op camera vastgelegd, omdat die nooit zo dichtbij kan komen. Dit keer lukte dat wel, dankzij een klein robotaapje.

De indrukwekkende camerabeelden maken deel uit van ‘Nature: Spy in the Wild 2', een natuurdocumentaireserie van de BBC waarbij wilde dieren gevolgd worden. Er wordt daarbij gefocust op de complexe gevoelens van dieren, wat mogelijk is dankzij tal van robotdieren met ingebouwde camera’s.

Close-ups en gezang

De kleine robot die bestemd was voor de berggorilla’s zag eruit als een pasgeboren jong. Het robotje werd gedropt te midden van een groep mensapen in Oeganda, waar hij makkelijk zou ‘infiltreren’ als een kleine spion. Het resultaat? Enkele indrukwekkende close-ups en het beeld van zingende gorilla’s.

Terwijl de gorilla’s genoten van hun maaltijd – wat bladeren en stengels – neurieden ze hun gesmak tevreden weg. In 2016 toonden wetenschappers reeds aan dat gorilla’s wel eens neuriën terwijl ze aan het eten zijn. Alleen gebruikten ze daarvoor audio-opnames. Tot nu was er immers nog geen beeldmateriaal van zulke zingende gorilla’s.

Naast hun gezang, konden de camera’s overigens nog andere typische gedragingen van gorilla’s op beeld vastleggen. Zo blijken de apen tamelijk veel last te hebben van winderigheid. De dieren moesten hun diner meermaals onderbreken, vanwege flatulentie.