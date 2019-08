Rivieren in Alaska zijn deze zomer zo warm dat zalmen massaal sterven TT

18 augustus 2019

18u12

Bron: CNN 26 Dieren Er sterven de laatste tijd ongewoon veel wilde zalmen in de stromen en rivieren in de noordelijke Amerikaanse staat Alaska. Wetenschappers geloven dat de ongewoon warme zomer daar voor iets tussenzit. In Alaska zijn de laatste weken recordtemperaturen opgemeten.

Begin juli werd met meer dan 32 graden de warmste temperatuur ooit genoteerd in de hoofdplaats Anchorage, en ook de maandtemperaturen breken records. De voorbije juni was met gemiddelde 15,8 graden Celsius bijvoorbeeld de warmste ooit gemeten. Het vorige record werd met maar liefst 3 graden Celsius verpulverd.

Die hoge temperaturen hebben ook gevolgen voor de vele rivieren en beken in de staat. De temperatuur van het water stijgt, waardoor zalmen steeds vaker in de problemen komen. De hoeveelheid zuurstof in het water daalt bij hogere temperaturen, en de vissen stikken. Stephanie Quinn-Davidson, directeur bij de Yukon Inter-Tribal Fish-commissie, zegt aan CNN dat ze eind juli met een aantal collega's een expeditie ondernam langs een aantal rivieren. Daarbij telden ze 850 doden zalmen, al denken ze dat het werkelijke aantal vier tot tien keer hoger lag.

De wetenschappers onderzochten de vissen, maar konden geen zichtbare wonden, infecties of parasieten aantreffen. Veel zalmen hadden nog eieren in perfecte staat in hun lichaam zitten. Gedacht wordt dat de vissen dan ook door de warmte gestorven zijn.

Worst case-scenario van 2069 nu al gebroken

De hoge lucht- en watertemperaturen doen wetenschappers in de staat de wenkbrauwen fronsen. Sue Mauger, hoofd onderzoek bij de Cook Inletkeeper, een ngo die zich bezig houdt met de bescherming van de gelijknamige baai voor de kust van Anchorage, zegt dat er sinds het begin van de metingen in 2002 nooit temperaturen hoger dan 24,4 graden Celcius zijn gemeten. Tot deze zomer, toen het water plots meer dan 27,5 graden warm was.

Dat was warmer dan een studie uit 2016 naar de rivieren van Alaska voorzag als slechtst mogelijke scenario in ... 2069.