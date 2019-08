Reuzenteek rukt op richting België: drie keer groter dan de gewone teek en een zeer goede neus voor potentiële slachtoffers AW

07 augustus 2019

09u28 184 Dieren De reuzenteek van het geslacht hyalomma duikt steeds vaker op in Duitsland, Frankrijk en nu ook in Nederland en Luxemburg, op plaatsen zo’n tiental kilometer van de Belgische grens. Hoe belandt dat kleine insect (met acht poten) plotseling hier en moet het ons zorgen baren?

De zogenaamde reuzenteek die in het Luxemburgse Dudelange opdook, is er eentje van het geslacht Hyalomma marginatum. Zulke teken komen normaal enkel voor in de subtropen, maar nu lijken de beestjes hun weg richting België te vinden. Ook in het Nederlandse Odoorn werden de reuzenteken reeds ontdekt. Stel je er trouwens geen monster bij voor, de reuzenteek wordt vijf tot zes millimeter groot.



Daarmee kan ze wel drie keer groter zijn dan de ‘gewone’ teek die slechts een tot drie millimeter groot wordt. Daarbij kan de reuzenteek haar slachtoffer op tientallen meters afstand ruiken en wel tien minuten lang volgen over een afstand tot honderd meter. Het meest interessante slachtoffer voor zo’n teek is trouwens een paard, maar van ons bloed is het insect ook niet vies.

Trekvogels

Hoe dat kleine insect plotseling in onze contreien belandt? “De reuzenteek komt voor in Zuid-Europa, Afrika en Azië en verspreidt zich vooral via trekvogels”, aldus Wim Van Bortel, insectendeskundige van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, in een interview met De Morgen. Opmerkelijk wel want “het is een teek die van open, droge landschappen houdt, terwijl de teek die bij ons voorkomt, zich in bossen ophoudt en op een vochtig microklimaat is gesteld”.

Gevolgen

Een beet van de kleinere teek die bij ons voorkomt, is al niet onschuldig en kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Wat kan een beet van zo’n grote teek dan wel niet teweegbrengen? “Ze kan andere virussen overdragen, zoals dat van de Krim-Congokoorts. In 2017 zijn er twee gevallen van dat virus gerapporteerd in Bulgarije”, legt Van Bortel uit. De Krim-Congokoorts is een koorts met een ernstig ziektebeeld waarbij een sterfte van 30 tot zelfs 50 procent wordt gezien. Net als ebola kunnen er ernstige bloedingen ontstaan, verder kunnen de longen en nieren het laten afweten.

Niet meteen een reden tot paniek volgens Van Bortel: “Voorlopig vormt de hyalommateek nog geen groot gevaar. In Zuid-Europa, waar ze toch vrij algemeen is, zijn er zelden besmettingen. Maar door de klimaatverandering kan ze zich ook noordelijker beginnen te nestelen.”