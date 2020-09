Reuzenschildpadden uitgezet op Galapagoseiland San Cristobal IB

29 september 2020

Bron: ANP 0 Dieren Een groep van 36 reuzenschildpadden is als onderdeel van een conservatieprogramma uitgezet op het eiland San Cristobal, onderdeel van de Galapagosarchipel, waar de soort Chelonoidis chathamensis een van de 15 inheemse schildpaddensoorten is. De eilandengroep heeft een totale schildpaddenpopulatie van naar schatting 6.700 stuks, aldus het Nationaal Park Galapagos.

"De wetenschappelijke informatie die we over deze schildpadden hebben, bevestigt dat ze in goede gezondheid verkeren, met een goede populatiestructuur die hun voortbestaan garandeert", aldus parkdirecteur Danny Rueda. De bewuste soort reuzenschildpad wordt echter als bedreigd beschouwd door de Internationale Unie voor Natuurconservatie (IUCN).

De schildpadden, die tussen de zes en acht jaar oud zijn en tussen de 3 en 5 kilo wegen, zijn een tijdje in quarantaine geweest voordat ze zijn vrijgelaten, aldus Rueda. Met metingen van de lichaamstemperatuur en hartslag, en testen van bloed en ontlasting kon worden uitgesloten dat de dieren ziektes of parasieten zouden meenemen naar hun nieuwe thuis.

Zeer kwetsbaar ecosysteem

In de afgelopen acht jaar werden in totaal al 75 in gevangenschap geboren exemplaren van de Chelonoidis chathamensis geherintroduceerd op San Cristobal. De Galapagosarchipel ligt zo'n 1.000 kilometer van de kust van Ecuador, het Latijns-Amerikaanse land waarvan die een onderdeel is. De eilandengroep kent een van de kwetsbaarste ecosystemen ter wereld met vele flora- en faunasoorten die nergens anders voorkomen.

De Britse wetenschapper Charles Darwin legde er de basis voor de evolutietheorie.



