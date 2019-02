Reuzenschildpad gevonden op Galapagos waarvan men dacht dat ze was uitgestorven lva

20 februari 2019

04u32

Bron: ABC, Belga 0 Dieren Goed nieuws uit Ecuador: op Fernandina, één van de Galapagoseilanden, is een vrouwelijk exemplaar gevonden van de Chelonoidis Phantasticus, een type reuzenschildpad waarvan men dacht dat ze uitgestorven was. Dat meldt de Ecuadoraanse minister van Milieu Marcelo Mata.

Het vrouwtje werd gevonden op Fernandina, het derdegrootste eiland van de Galapagoseilanden, tijdens een expeditie onder leiding van de plaatselijke organisatie Parque Nacional Galapagos en de Amerikaanse natuurvereniging Save Galapagos.

NOTICIA MUNDIAL | En la isla Fernandina - #Galápagos, la expedición liderada por @parquegalapagos y @SaveGalapagos, localizaron un espécimen (hembra adulta) de la especie de tortuga Chelonoidis Phantasticus, que se creía extinta hace más de 100 años. pic.twitter.com/51HbqWcwMG Marcelo Mata(@ Marcelo_MataG) link

De Chelonoidis Phantasticus is een endemische soort uit Fernandina, een van de eilanden van de wereldberoemde archipel in de Pacifische oceaan met zijn unieke fauna en flora. Men ging er al ongeveer een eeuw van uit dat de Chelonoidis Phantasticus van Fernandina net zoals de Chelonoidis spp. van het eiland Santa Fe en de Chelonoidis abigdonii van Pinta uitgestorven was. Het nieuws komt dus als een blije verrassing.

In 2015 kondigde Ecuador de ontdekking van een nieuwe soort op de Galapagos aan. De soort kreeg de naam Chelonoidis donfaustoi, opgedragen aan Fausto Llerena, de trouwe verzorger van de wereldberoemde reuzenschildpad ‘Eenzame George’ die in 2012 stierf aan een hartaanval op ongeveer 100-jarige leeftijd. Hij was de laatste Pinta-eilandschildpad of Chelonoidis abigdonii. Hij stierf in een centrum waar men meermaals vergeefs had geprobeerd om ‘Lonesome George’ een verwant nageslacht te bezorgen.

Vijftien soorten reuzenschildpadden zijn geregistreerd in de archipel, waaronder ook de soorten die als uitgestorven worden beschouwd. Wetenschappers zijn van mening dat de reuzenschildpadden er drie of vier miljoen jaar geleden zijn aangekomen en dat ze zijn verspreid door de zeestromingen, waardoor verschillende soorten konden ontstaan ​​die zich hebben aangepast aan de habitats van de verschillende eilanden. De schildpadden van de Galapagos danken hun uitzonderlijk lange levensduur aan een genetisch vermogen om DNA te repareren, aldus wetenschappers.

De Galapagos-eilanden liggen op meer dan 1000 kilometer ten oosten van de kust van Ecuador. Ze staan sinds 1978 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO vanwege het unieke landschap en de grote diversiteit aan dieren en vegetatie. De flora en fauna van het eiland diende als inspiratiebron voor het boek ‘The Origin of Species’ van Charles Darwin, waarin de evolutietheorie uiteen wordt gezet.