Reuzenpinguïn “even groot als mens” gevonden in Nieuw-Zeeland IB

14 augustus 2019

04u16

Bron: Radio New Zealand, New Zealand Herald, Belga 0 Dieren Een amateur-paleontoloog heeft in Nieuw-Zeeland de resten van een reuzenpinguïn gevonden. De fossielen werden vorig jaar al gevonden in North Canterbury, op het Zuidereiland, waar ook al de resten van vijf andere pinguïnsoorten werden ontdekt, maar zijn nu geanalyseerd en worden later dit jaar nog tentoongesteld.

De fossielen van de crossvallia waiparensis, zoals de reuzenpinguïn gedoopt is, werden door amateur-palaeontoloog Leigh Love gevonden in de Nieuw-Zeelandse regio Waipara in North Canterbury. Daar werden eerder al de resten van vijf andere uitgestorven pinguïnsoorten ontdekt.

De nu ontdekte reuzenpinguïn leefde tussen 66 en 56 miljoen jaar geleden tijdens het paleoceen, kon tot 80 kilo wegen en was ongeveer 1.60 meter groot, waarmee het een van de grootste pinguïnsoorten is die ooit ontdekt werd. Ter vergelijking: keizerpinguïns, de grootste levende soort pinguïns, kunnen tot 1.30 meter lang en zo'n 23 kilo zwaar worden.

Evolutie

De fossielen blijken volgens de onderzoekers waardevol te zijn om de evolutie van pinguïns te begrijpen. Zo blijkt uit een analyse dat deze vroege voorouder van de moderne pinguïn zijn voeten veel meer gebruikte om te zwemmen dan zijn moderne soortgenoten en dat de reuzenpinguïns mogelijk helemaal nog niet rechtop stonden zoals pinguïns nu doen.

Volgens de onderzoekers is dit zeker niet de laatste vondst die in het gebied gemaakt zal worden. “Er komt nog meer aan, meer fossielen die nieuwe soorten laten zien die nog niet beschreven zijn”, klinkt het bij Gerald Mayr van Naturmuseum Senckenberg in Frankfurt, die meehielp met het analyseren van de fossielen.

“Bebost Antartica”

Het meest verwante, gekende familielid van de Crossvallia waiparensis is de Crossvallia unienwillia. Die soort leefde rond dezelfde tijd en kon worden geïdentificeerd aan de hand van een gefossiliseerd deel van een skelet dat in 2000 werd gevonden op Antarctica.

Volgens curator Paul Scofield Canterbury Museum is het feit dat in Nieuw-Zeeland en Antarctica loopvogels werden gevonden die nauw verwant zijn aan elkaar het bewijs van de verwantschap tussen beide gebieden. “Toen de Crossvallia soorten nog leefden, zagen Nieuw-Zeeland en Antarctica er heel anders uit dan vandaag. Zo was Antarctica bedekt met bossen en kenden beide een veel warmer klimaat”, legt hij uit.

Indrukwekkende lijst gigantische soorten

De reuzenpinguïn vervoegt het intussen indrukwekkende lijstje met voorbeelden van gigantische, maar uitgestorven, fauna in Nieuw-Zeeland, waaronder ‘s werelds grootste papegaai, waarvan eerder deze maand sporen ontdekt zijn, een enorme adelaar, een grote “gravende vleermuis”, de moa en andere reusachtige pinguïns.

De fossielen van al deze verschillende reuzensoorten uit het prehistorische Nieuw-Zeeland zullen later dit jaar worden tentoongesteld in het Canterbury Museum.