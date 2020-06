Reuzenpanda Tian Bao verlaat Pairi Daiza: “Met spijt in het hart” KVDS

02 juni 2020

17u06 20 Dieren De allereerste reuzenpanda die in Pairi Daiza geboren werd, vertrekt over een goed half jaar naar China. Dat heeft het dierenpark bekendgemaakt op Twitter en aan de redactie van HLN bevestigd. “Tian Bao is een echte publiekslieveling, we zien hem dus met spijt in het hart gaan”, aldus woordvoerder Mathieu Goedefroy. “Maar dit was nu eenmaal de afspraak.”

Pairi Daiza mocht in februari 2014 het reuzenpandakoppel Xing Hui en Hao Hao verwelkomen. Ze kregen een nieuwe thuis in het park, maar er was wel een voorwaarde aan verbonden. Eventuele jongen van het koppel moesten als ze vier jaar oud werden, teruggegeven worden aan China.

Afspraak

“Dat is een afspraak die geldt voor alle pandakoppels die China wereldwijd uitleent”, aldus Mathieu Goedefroy. “We wisten toen Tian Bao ter wereld kwam, dat deze dag zou komen. Hetzelfde lot staat de tweeling Bao Di en Bao Mei te wachten, die vorig jaar in augustus geboren werd.”





In China zal Tian Bao deel uitmaken van een internationaal conservatieprogramma. “Hij zal ingezet worden in een voortplantingsproject dat al sinds de jaren tachtig loopt en dat er de voorbije dertig jaar voor gezorgd heeft dat het aantal panda’s er in de natuur steeg van 1.200 naar 1.800. We kunnen alleen maar blij zijn dat Tian Bao mag bijdragen tot het redden van zijn soort.”

Maar zo ver is het nog niet, want Tian Bao zal België vermoedelijk pas verlaten na de kerstvakantie. Tot dan blijft Pairi Daiza het dierenpark met de meeste panda’s ter wereld buiten China.

Vandaag werd de vierde verjaardag van de panda passend gevierd met verwennerijen. Zo kreeg hij onder meer een taart en een wortelbrochette, waar hij zichtbaar van genoot.

