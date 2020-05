Reuzenpanda bevallen in Nederlandse dierentuin Redactie

02 mei 2020

13u17

Bron: AD 0 Dieren In de Nederlandse dierentuin Ouwehands Dierenpark is een reuzenpanda bevallen. Wu Wen en het jong stellen het prima. "Als het kleintje over een paar maanden uit het kraamhol komt, kunnen we zien wat het geslacht is. Pas dan krijgt de kleine reuzenpanda een naam", meldt het dierenpark in Rhenen.

Reuzenpanda Wu Wen kwam drie jaar geleden samen met Xing Ya naar Nederland. In januari van dit jaar paarden de dieren voor het eerst. De laatste tijd waren er hoopvolle tekenen dat Wu Wen in verwachting was. De panda nestelde zich voor het eerst in het kraamhol en ook de hormoonspiegel in de urine van de panda ging naar omhoog.

Gisterochtend trok het gedrag van Wu Wen de aandacht. Ze werd onrustig, maakte geluiden en likte veelvuldig tussen haar poten. De verzorgers durfden het bijna niet uit te spreken, maar alles wees erop dat de weeën begonnen waren. Om 12.30 uur klonk een eerste voorzichtige kreet: het (eerste) jong was geboren.

Primeur

De geboorte is een primeur voor Nederland. “Dit is positief nieuws waar iedereen op wachtte”, stelt de uitbater van de zoo. “Ik feliciteer het team van pandaverzorgers. Met hun geduld en expertise kon dit jong op natuurlijke wijze verwekt en geboren worden.”

Moeder en kind verblijven eerst nog een flinke tijd in het kraamhol. Het jong moet groeien, leren lopen en Wu Wen kunnen volgen. Pas dan betreden zij samen het binnenverblijf. Verzorgers houden de ontwikkeling van het jong via camerabeelden goed in de gaten.

Slechts drie dagen per jaar vruchtbaar

De geboorte van een pandajong is niet iets alledaags: wereldwijd worden er jaarlijks slechts dertig panda’s in gevangenschap geboren. Reuzenpanda’s zijn een bedreigde diersoort en planten zich ook niet zo makkelijk voort. De vrouwtjes zijn per jaar slechts twee tot drie dagen vruchtbaar.

In Ouwehands Dierenpark is het gelukt om de panda’s op een natuurlijke manier met elkaar te laten paren. En ook dát is bijzonder: de meeste pandajongen die in dierentuinen geboren worden, komen ter wereld dankzij kunstmatige inseminatie.

De reuzenpanda komt alleen in China in het wild voor. Het leefgebied wordt kleiner door de bouw van wegen, mijnen en dammen. Het is daarom voor panda's lastig om soortgenoten te vinden om zich mee voort te planten. Er is daarom een internationaal fokprogramma opgericht om de reuzenpanda in stand te houden.