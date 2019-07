Reuzenmanta heeft een vissershaak in zijn oog en lijkt duikers om hulp te vragen Redactie

13 juli 2019

20u33 0

Het is een hartverwarmend verhaal uit Australië. Duikers ontmoetten voor de kust een reuzenmanta, een grote rog. Het dier bleef in de buurt van de duikers alsof hij hen iets wilde zeggen. Toen zagen de duikers dat de rog een vissershaak in zijn rechteroog had. De duikers hebben verschillende pogingen nodig maar slagen er uiteindelijk in om het dier van de haak te bevrijden.