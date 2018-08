Reuzeninktvis aangespoeld voor de kust van Nieuw-Zeeland AV

30 augustus 2018

11u10

Bron: New Zealand Herald 7 Dieren Drie duikers vonden eerder deze week het karkas van een perfect intacte reuzeninktvis aan de zuidkust van Wellington, Nieuw-Zeeland. Hoe de inktvis op het strand belandde, is nog onduidelijk.

De duikers - de broers Daniel, Jack en Matthew Aplin - hadden eerder al grote dieren in de wateren gezien, maar nog nooit zoiets als dit. "De inktvis was 4,2 meter lang", vertelde Daniel Aplin aan de lokale krant de New Zealand Herald.

De doodsoorzaak van de inktvis is nog onbekend. Volgens de broers was de inktvis niet gewond: "Er zat een kras op de kop van het dier, maar die was erg klein. Ik denk niet dat dat het dier zou hebben gedood", zei Daniel.

De reuzeninktvis werd gisteren overgebracht naar het National Institute of Water and Atmospheric Research of New Zealand en wordt momenteel onderzocht. Deskundigen beschouwen de inktvis als "gigantisch". Toch wordt het dier niet tot de kolossale inktvissen gerekend omdat het 'slechts' 4,2 meter lang is. Kolossale inktvissen staan ​​erom bekend dat ze een bredere kop hebben en wel 12 meter lang kunnen worden. Omdat de dieren veel ruimte nodig hebben om te leven, komen ze enkel voor op 300 à 600 meter diepte. Daarom is het ook erg moeilijk om de dieren te bestuderen.

Veel van het onderzoek dat tot nu toe werd uitgevoerd, gebeurde dan ook op aangespoelde kadavers.