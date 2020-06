Reusachtige vleesetende dino’s ouder dan de T. rex kwamen ook in Australië voor Joeri Vlemings

22 juni 2020

17u30

Bron: The Conversation 4 Dieren Wetenschappers hebben bewijs gevonden van gigantische vleesetende dinosaurussen die in Australië leefden. Deze dino’s waren niet veel kleiner dan de bekende Tyrannosaurus rex uit Noord-Amerika.

Wetenschappers van de Universiteit van Queensland hebben voetsporen onderzocht uit de gesteentelagen van het Malm, zo’n 165 tot 151 miljoen jaar geleden. De meeste waren 50 en 60 centimeter lang, sommige hadden een lengte van 80 centimeter. “De sporen zijn afkomstig van dinosaurussen die door moerasbossen liepen die ooit een groot deel van het landschap van het huidige Zuid-Queensland uitmaakten”, legt hoofdonderzoeker en paleontoloog Anthony Romilio uit.

Het gaat om reusachtige vleesetende dino’s, tot drie meter hoog aan de heupen en zo’n tien meter lang. “Ter vergelijking: de T. rex was tot 3,25 meter groot aan de heupen en bereikte lengtes van 12-13 meter”, aldus Romilio. “Maar die toonde zich pas 90 miljoen jaar na onze Queensland-gigant.” Volgens de paleontoloog kwamen de voetafdrukken van grote carnosauria, de groep dinosauriërs waartoe ook de Allosaurus behoorde. “In die tijd waren zij waarschijnlijk bij de grootste vleesetende dinosauriërs op de planeet.”

Romilio wijst erop dat paleontologen al wel weet hadden van het bestaan van enorme vleesetende dino’s elders op aarde, maar nog niet in Australië. Zo is er de Tyrannosaurus rex in Noord-Amerika, de Giganotosaurus in Zuid-Amerika en de Spinosaurus in Afrika. Het bewijs dat er ooit ook soortgelijke exemplaren in Australië rondliepen komt uit de gigantische voetsporen. Die fossielen zijn eigenlijk al meer dan een halve eeuw geleden ontdekt, maar nu pas voor het eerst wetenschappelijk beschreven.

Ontdekt in kolenmijnen

“Ze werden ontdekt in de plafonds van ondergrondse kolenmijnen uit Rosewood bij Ipswich en Oakey, net ten noorden van Toowoomba, in de jaren 50 en 60”, legt Romilio uit. Maar blijkbaar zijn ze al die tijd ergens in de schuiven van een museum blijven liggen.

In 2017 legden onderzoekers de grootste voetafdruk van een dinosaurus in Noord-West-Australië bloot. Het spoor van bijna 1,75 meter was afkomstig van een Sauropod, een plantenetende dino met een lange nek en het grootste dier dat ooit op het land geleefd heeft. Het vorige record was een afdruk van 1,15 meter lang, die in juli 2016 in Bolivië werd aangetroffen. Het was de grootste ooit van een vleesetende dinosaurus.



