Resten van wolharige mammoet, neushoorn en voorouder van de bizon gevonden in Terneuzen SVM

24 augustus 2020

14u51

Bron: Belga 12 Dieren Bij een opgraving in het Nederlandse Terneuzen hebben onderzoekers resten van een wolharige neushoorn, een wolharige mammoet, een oerpaard, een steppewisent (de voorouder van de bizon), een dolfijn en een uitgestorven walvissoort gevonden. De dieren leefden ongeveer 30.000 jaar geleden bij wat nu Zeeuws-Vlaanderen is. Dat zegt conservator Hester Loeff van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

De resten lagen op 18 meter diepte op de plek waar een nieuwe sluis moet gebouwd worden. Op een van de mammoetbotten zitten knaagsporen van hyena's. “De mammoet had ook een ontsteking in het bekken waar hij veel pijn aan gehad moet hebben", aldus Loeff. Onder de gevonden lichaamsdelen zijn ook twee slagtanden van de mammoet.

De resten zaten in twee lagen waar het zand tussenuit gespoeld is. Daarom liggen de land- en zeedieren nu door elkaar.

In het late pleistoceen - enkele tienduizenden jaren geleden - zag Nederland er heel anders uit. De Noordzee lag droog en het land was een steppe met eindeloze grasvlaktes. Daar leefden mammoeten, wisenten en rendieren. Tussen de ijstijden leefden in Nederland ook nijlpaarden en bosolifanten. Verder liepen er wolven, hyena's en grottenleeuwen.



