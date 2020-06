Resten van twee miljoen jaar oude kikker gevonden in Argentinië IB

09 juni 2020

02u07

Bron: Belga 0 Dieren Argentijnse paleontologen hebben versteende resten van een zeldzame kikkersoort die twee miljoen jaar geleden leefde opgegraven. Het fossiel werd ontdekt op 44 meter onder de grond tijdens het graven van een put in San Pedro, ongeveer 180 kilometer ten noorden van Buenos Aires.

"We weten heel weinig over prehistorische kikkers en padden. Kikkers en padden zijn zeer gevoelig voor klimaat- en milieuveranderingen, waardoor ze een belangrijke bron zijn om het klimaat uit het verleden te begrijpen," zei Federico Agnolin, een onderzoeker bij het museum voor natuurwetenschappen in de Argentijnse hoofdstad.

"Het ontdekken van een nieuwe soort amfibie vanaf het einde van het Plioceen tot begin van het Pleistoceen is een enorme zegen voor de Argentijnse paleontologie," zei de wetenschapper verder.

Het geologische tijdperk van het Pleistoceen begon ongeveer 2,6 miljoen jaar geleden en eindigde 11.700 jaar geleden. Daarna begon het Holoceen, zoals de huidige geologische periode wordt genoemd.