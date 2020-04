Reeks superschattige spinnetjes ontdekt in Australië kv

02 april 2020

19u51

Bron: Science Alert, BBC 4 Dieren Spinnen zijn nu niet meteen ‘s werelds meest geliefde dieren, maar voor deze schattige gastjes maken we toch graag een uitzondering. Dit zijn pauwspinnetjes en in Australië werden er zopas maar liefst zeven nieuwe soorten van ontdekt.

De nieuwe soorten worden beschreven in het wetenschappelijk tijdschrift Zootaxa door Joseph Schubert, een 22-jarige pauwspinnenexpert van het Australische Museum Victoria. Hij was zelf ooit bang van spinnen en hield hen als huisdier om zijn fobie te overwinnen en is nu door de diertjes gefascineerd. “Ik zou pauwspinnen omschrijven als kleine, kleurrijke kittens”, vertelde hij aan de Australische zender ABC. “Ze hebben hun eigen persoonlijkheid en zijn bijzonder klein: ongeveer zo groot als een rijstkorrel.”

Pauwspinnen behoren tot de familie van de springspinnen en zijn gekend voor het erg flamboyante achterwerk van de mannetjes en voor hun charmante paringsdans. Ze leven enkel in Australië en hoewel ze giftig zijn, zijn deze spinnetjes compleet onschadelijk voor de mens: ze jagen op minuscule vliegjes en andere insecten.

Schubert heeft tot nu toe al 12 van de 85 gekende soorten pauwspinnen beschreven, inclusief uitgebreide details over hun paringsdansen. Hij krijgt vaak staaltjes toegestuurd ter identificatie, maar verricht ook veldwerk. “Sommige van deze soorten werden ontdekt door amateurwetenschappers die de lokale soorten documenteren en me foto’s opstuurden: hun hulp is erg belangrijk voor dit soort onderzoek”, legt hij uit.

Schuberts favoriete pauwspin is de Maratus constellatus, die zijn naam dankt aan zijn kleurrijke buik die gelijkenissen vertoont met het schilderij De Sterrennacht van Vincent Van Gogh. “Het is zo een mooie soort”, aldus Schubert.

Jurgen Otto werkt voor het Australische ministerie van Landbouw en is eveneens gefascineerd door pauwspinnen. Hij is verantwoordelijk voor de identificatie van een hele reeks soorten en heeft een volledige website aan de kleurrijke spinnetjes gewijd.

De voorbije jaren werden er verscheidene nieuwe soorten ontdekt en gezien hun populariteit zullen er vermoedelijk nog nieuwe soorten aan het licht komen.

De pas beschreven zeven nieuwe soorten zijn Maratus azureus, Maratus constellatus, Maratus laurenae, Maratus noggerup, Maratus suae, Maratus volpei en Maratus inaquosus.

Onderstaande video toont de bijzondere paringsdans van een mannelijke pauwspin.