Reekalfje doodgebeten door twee loslopende honden in Genk voor ogen van fotograaf HR

25 juni 2020

14u08

Bron: Natuurhulpcentrum Opglabbeek 162 Dieren Op de mijnterril in Winterslag is een reekalfje doodgebeten door twee loslopende honden. Op foto’s is te zien hoe iemand nog ter plaatse snelt, maar voor het reetje komt de hulp te laat. “Honden horen aan de leiband”, benadrukt het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek.

“We kunnen het niet vaak genoeg herhalen”, meldt het Natuurhulpcentrum. “Zeker in het broedseizoen horen honden aan de leiband. Deze foto’s werden vanmorgen gemaakt op de terril in Winterslag, Genk. Wat begon met een fantastische waarneming van een moeder-ree met haar twee jongen, eindigde in een drama toen twee loslopende honden één van de reetjes te pakken kregen.”

Fotograaf Ivo Hendrikx was er niet goed van. “Dat geluid. Dat schreeuwen. Ik krijg het niet meer uit mijn hoofd”, vertelde hij aan Het Belang van Limburg.



Het Natuurhulpcentrum kreeg dit jaar al verschillende oproepen over slachtoffers van loslopende honden. “Dus, honden aan de leiband”, klinkt het. “Ook honden die zogenaamd nooit iemand kwaad zouden doen.”