Red een schaap (en haar lammetjes) en zet het weer overeind: zo doe je het FT

14u37 4 Tijs Van Puyenbroeck Een omgevallen schaap in een weide in Zelzate. De dieren zijn drachtig en verliezen hun gewicht. Ze kunnen niet meer op eigen kracht recht. Dieren Hebt u onlangs een schaap in de weide zien liggen? Dan deed het wellicht geen dutje, maar is het mogelijk gewoon omgevallen. Dat kan wanneer het dier drachtig is. Gevaarlijk, want als het te lang blijft liggen, kan het sterven, net als de lammetjes. "Zet een schaap daarom recht", klinkt het. En dat doe je zo.

Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) - ook schepen van Landbouw in Sint-Truiden - postte "de boodschap van algemeen nut" eergisteren al op Twitter en Facebook. Daar werd het bericht massaal gedeeld én geliket, want een alledaagse boodschap is het niet.

"Schapen zijn in deze periode vaak drachtig en zitten mogelijk al in een ver stadium", legt Vautmans uit. "Door het gewicht van de lammetjes in hun buik geraken ze niet meer recht wanneer ze hun evenwicht verliezen." Als een schaap te lang op z'n rug blijft liggen, zakken de organen en de lammetjes in de buik waardoor het dier onmogelijk weer op eigen houtje recht kan staan. "Blijft het te lang liggen, dan sterft het, net als de lammetjes." Een (simpele) tip dus aan iedereen die een omgevallen dier ziet: "Zet het recht."

Alleen is de vraag: hoe in godsnaam begin je eraan? Op internet zijn alvast verschillende filmpjes te vinden. Daarop is te zien dat je het dier het best vastneemt bij de kop, het even laat rusten terwijl het op zijn kont zit. Daarna rol je het dier over de kont door. En zoals onderstaand filmpje bewijst, blijf je best ook nog even wachten. Het kan dat het schaap na enkele minuten opnieuw omvalt en dan kan je je heldendaad ook weer opnieuw beginnen...

BOODSCHAP VAN ALGEMEEN NUT

Schapen zitten in ver stadium vn dracht & geraken dr ht gewicht vd lammetjes in hun buik niet recht. Als een schaap te lang zo blijft liggen gaat ze dood. Help ze trg rechtop! Hoe? het schaap over de kont op zijn poten zetten. Sharing is caring! ❤️🐑 pic.twitter.com/R0eoV4LX8T Hilde Vautmans(@ hildevautmans) link