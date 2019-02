Recordhoeveelheid neushoorn-hoorns onderschept ter waarde van miljoen dollar TT

15 februari 2019

07u21

Bron: ANP 0 Dieren De douane in Hong Kong heeft met een gewicht van 40 kilo een record aan neushoorn-hoorn onderschept. De partij kwam uit Johannesburg (Zuid-Afrika) en was onderweg naar Vietnam.

De waarde van de onderschepte hoorns is ongeveer een miljoen dollar (bijna 900.000 euro). Twee mannen zijn gearresteerd. De vangst volgt op twee eerdere inbeslagnames van grote hoeveelheden smokkelwaar uit Afrika, waaronder schubdieren en meer dan duizend ivoren slagtanden.

Neushoorn-hoorn wordt in China verwerkt in medicijnen, omdat het een genezende werking zou hebben bij kanker en bijvoorbeeld katers. Er is een internationale ban op de handel in neushoorn-hoorn. Op dit moment leven er wereldwijd minder dan 29.000 neushoorns.