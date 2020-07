Recordaantal vlinders geteld ondanks wisselvallig weer nla

27 juli 2020

14u35

Natuurpunt heeft deze maand 22.182 vlindertellingen gedaan in 7.380 tuinen. Dat is een recordaantal ondanks het wisselvallige weer. De meest voorkomende soorten zijn nog steeds het klein koolwitje en de atalanta. Op de derde plaats staat de dagpauwoog, die er weer wat bovenop komt na twee tegenvallende jaren.

Juli 2020 was voor het eerst in jaren nog eens een wisselvallige zomermaand. Toch heeft dat Belgische weer voordelen voor het aantal vlinders in de Vlaamse tuinen, aldus Natuurpunt.

Tijdens de Grote Vlindertelling tussen 4 juli en 26 juli kwam het klein koolwitje in 12.515 tellingen voor, en belandt daarmee op de eerste plaats. Het verschil met de atalanta is klein, die werd gemeld in 12.134 tellingen. De dagpauwoog is vertegenwoordigd in 8.049 tellingen en staat dit jaar op de derde plaats, terwijl die vorig jaar nog op plaats 7 stond.

Twee andere vlindersoorten die eveneens hun eitjes op netels leggen, werden dan weer heel wat minder gespot. Het landkaartje is maar in twee procent van de tellingen vertegenwoordigd en ook de kleine vos deed het opnieuw niet goed in de tellingen.

Elke vijf minuten gemiddeld 6 vlinders

Voor het eerst heeft Natuurpunt echter gewerkt met steekproeftellingen van vijf minuten. Op vijf minuten zie je gemiddeld 6 vlinders in een gemiddelde Vlaamse tuin, zo werd geconstateerd.

Om het aantal vlinders in Vlaanderen te bevorderen wil de vereniging ten slotte mensen oproepen om hun tuin vlindervriendelijk in te richten, door bijvoorbeeld een gevarieerd aanbod aan nectarplanten en wilde hoekjes te voorzien.