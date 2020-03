Recordaantal honden geregistreerd in Vlaanderen ttr

03 maart 2020

11u18

Bron: belga 2 Dieren Vorig jaar zijn in Vlaanderen 99.425 honden geregistreerd in de centrale databank dogID. Dat is een nieuw record. "Zonder deze databank zou er veel meer dierenleed én mensenverdriet zijn", zegt Vlaams minister van Dieren Ben Weyts.

De officiële identificatie en registratie van honden is al sinds 1998 verplicht. Alle gegevens worden verzameld in de centrale databank dogID. Zo wordt het mogelijk om verloren of verdwaalde honden opnieuw thuis te brengen.

In Vlaanderen werden vorig jaar 99.425 honden geregistreerd in die centrale databank. Dat is nog meer dan het recordaantal van 98.551 officiële registraties in 2016. In 2017 ging het om 98.439 registraties en in 2018 om 97.426 registraties. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden er volgens Weyts vorig jaar 2.968 honden geregistreerd en in het Waals Gewest werden er 57.448 registraties genoteerd.

Gestolen of verloren

Er werden vorig jaar 338 honden geregistreerd als gestolen in België. DogID maakt melding van 181 gevallen waarin de gestolen hond herenigd kon worden met zijn baasje. Er werden in 2019 ook 1.086 honden geregistreerd als verloren. Daarvan werden er volgens de databank 725 weer herenigd met hun baasje. "De databank helpt om teruggevonden honden te herenigen met hun baasje", benadrukt Weyts.

De populairste rassen in Vlaanderen zijn de chihuahua (7.643 registraties), de bastaardhond (7.202 registraties) en de Duitse Spitz (4.974 registraties). Vlamingen noemen een reu het meeste Max (308 keer), Jack (223 keer) of Sky (193 keer). Een teefje luistert in Vlaanderen het vaakst naar Luna (396 keer), Nala (250 keer) of Mila (223 keer).