Recordaantal dolfijnen dood aangespoeld aan Franse kusten YV

26 juni 2020

12u29

Bron: Reuters 3 Dieren Aan de Franse westkusten aan de Atlantische Oceaan spoelen dolfijnen in recordaantallen dood aan. De dieren, die naar boven moeten komen om te ademen, geraken vast in visnetten waardoor ze verdrinken. Onderzoekers vrezen dat de lokale populaties van de zoogdieren aan de westkust met uitsterven bedreigd zijn.

“We registreren zoveel sterfgevallen dat de overlevingskansen van de dieren in de Golf van Biskaje bedreigd zijn”, waarschuwt Morgane Perri, een marinebioloog in Brittannië aan persbureau Reuters. Onderzoek naar de overleden dieren toont dat de dieren door visvangst breuken, gebroken staarten en vinnen en diepe snijwonden oplopen door de netten.

Meer dan 5.000 doden

De laatste drie jaar hebben de biologen meer dan 1.000 doden geregistreerd tijdens een periode van vier maanden elke winter. Al zijn de lijken die aanspoelen maar een fractie van het werkelijk aantal doden. De wetenschappers schatten dat er 5.000 tot 10.000 dolfijnen stierven.

Visnetten in de Atlantische Oceaan in het westen van Europa zijn al tientallen jaren een gevaar voor de zoogdieren. Maar de stijging in sterfgevallen de laatste jaren is volgens de biologen te wijten aan nieuwe dolfijnonvriendelijke manieren waarop vis wordt gevangen. Trawlers, een type vissersschip dat in West-Europese wateren zeebaarzen vangt, zou zo een grote boosdoener zijn.

Omdat de dolfijnen zich traag voortplanten zijn ze extra kwetsbaar. “Op dit moment is het dolfijnenaantal nog stabiel, maar wanneer het aantal daalt, is het al te laat voor de dieren”, aldus onderzoekster Helene Peltier.