Recordaantal deelnemers voor Huismussentelweekend

06 april 2020

16u46

Bron: Belga 0 Dieren De coronacrisis heeft ook haar positieve kanten. Nooit eerder namen zoveel mensen deel aan het Huismussentelweekend van Vogelbescherming Vlaanderen. De teller staat voorlopig op 7.041 deelnemers. Dat we vanwege de strenge coronamaatregelen in ‘ons kot’ moeten blijven, zit daar voor veel tussen. Minder goed nieuws is dat er vooral kleine groepjes huismussen (1-5) worden geteld (44 procent).

In 2019 telden ongeveer 4.000 deelnemers de huismussen in hun eigen tuin of onmiddellijke omgeving. Nu zijn er al bijna dubbel zoveel deelnemers als vorig jaar, en de teller blijft iedere minuut oplopen. Het telformulier op de mussenwebsite blijft daarom nog een weekje open staan, zodat tellingen nog de hele week ingevoerd kunnen worden, aldus Vogelbescherming Vlaanderen.

In 44 procent van de gevallen worden tussen de 1 en 5 huismussen geteld, zo blijkt uit de eerste resultaten. Dat is geen goed nieuws, want die kolonies zijn volgens Vogelbescherming Vlaanderen kwetsbaar. Ze zijn minder goed in staat om tegenslagen op te vangen en lopen dus sneller het risico te verdwijnen. Een stabiele kolonie huismussen bestaat uit minstens 10 paren.

