Recordaantal boetes voor inbreuken op dierenwelzijn

09 februari 2020

14u46

Bron: Belga 0 Dieren De inspecteurs van de dienst Dierenwelzijn hebben vorig jaar 270 administratieve boetes uitgeschreven wegens inbreuken tegen het dierenwelzijn. Dat meldt bevoegd minister Ben Weyts. Het gaat om een record. Vroeger gingen alle inbreuken op het dierenwelzijn naar het parket. In de vorige legislatuur werd een systeem van administratieve boetes ingevoerd, wat tot een hogere effectieve bestraffing heeft geleid.

In 2015 schreven de inspecteurs van Dierenwelzijn 207 administratieve boetes uit voor een totaalbedrag van meer dan 112.000 euro. In 2019 was het aantal boetes gestegen tot 270, voor een bedrag van bijna 190.000 euro. In de hele periode 2015-2019 werd in totaal voor 716.725,60 aan boetes uitgeschreven. Driekwart van dat bedrag werd al geïnd. Het kan gaan om particulieren die hun dieren verwaarlozen, mensen die huisdieren verhandelen zonder erkenning of kwekerijen die de regels niet naleven. Naargelang de inbreuk kan de boete oplopen tot 1.960 euro.

"Kordate handhaving is het sluitstuk van elk beleid", zegt Weyts. "Ik heb meer inspecteurs aangeworven. Er wordt nu meer en grondiger gecontroleerd, dossiers worden niet meer massaal geseponeerd en we verhogen de pakkans voor dierenbeulen. Elk dier in nood verdient het dat de meldingen opgevolgd worden en dat alle boetes betaald worden tot de laatste cent."

De opbrengsten van de boetes gaan naar het Dierenwelzijnsfonds, dat onder andere gebruikt wordt voor goede opvang van in beslag genomen dieren, sensibiliseringscampagnes en wetenschappelijk onderzoek. Als de boetes niet betaald worden, kan het dossier aan het parket worden overgemaakt. De afgelopen vijf jaar was dat 193 keer het geval.