Record: Aziatische olifant in India op 88-jarige leeftijd gestorven ADN

07 februari 2019

17u42

Bron: Belga 0 Dieren Een Aziatische olifant die in gevangenschap leefde, is in India op de gezegende leeftijd van 88 jaar gestorven. Dat heeft de eigenaar, organisatie Travancore Devaswom Board, vandaag bekendgemaakt. De dikhuid met de naam Dakshayani kreeg de eretitel "Gaja Muthassi" ("olifant grootmoeder") en nam gedurende decennia deel aan de rituelen en processies van een hindoetempel in de Zuid-Indiase deelstaat Keralade. Het dier gaf dinsdag de geest nadat het een tijdje weigerde nog te eten, zei zijn dierenarts T. Rajeev.

De gemiddelde leeftijd van een wilde Aziatische olifant schommelt rond de 60 jaar, over het algemeen minder dan een exemplaar dat in gevangenschap leeft. De oudste in gevangenschap levende olifant uit het Guinness Book of Records werd 86 jaar, en was een Aziatische olifant die in 2003 in een dierentuin in Taiwan stierf.

De dierenartsen van Dakshayani hadden de afgelopen jaren ananassen en wortels in haar dieet geïntroduceerd om haar gezondheid te verbeteren nadat ze bewegingsproblemen kreeg, waarschijnlijk als gevolg van een afname van haar gezichtsvermogen. "De laatste drie jaar heeft ze niet meer deelgenomen aan een tempelprogramma of publieksevenement, " zei Rajeev.



De Aziatische olifant wordt door de internationale unie voor het behoud van de natuur (IUCN) als een bedreigde soort beschouwd. Volgens de experts leven 15.000 van hen -een derde van hun resterende populatie- in gevangenschap. India heeft 2.404 olifanten in gevangenschap, volgens een telling die vorige maand werd vrijgegeven.

Bekijk ook: