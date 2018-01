Rechtszaak over zwangere orka Morgan: "Spaans dierenpark schendt alle regels" Victor Schildkamp ADN

23 januari 2018

12u36

Bron: AD.nl, ANP 0 Dieren De 'Nederlandse' orka Morgan is vandaag wéér inzet van een rechtszaak. Morgan is volgens dierenorganisaties tegen alle regels in zwanger gemaakt in het Spaanse Loro Parque en dus mag ze daar niet langer verblijven.

Orka Morgan werd in 2010 verdwaald en zwaar ziek uit de Waddenzee gered. Morgan werd daarna opgevangen in Dolfinarium Harderwijk en inzet van een jarenlange strijd: haar terugzetten in de zee of overplaatsen voor een levenlang verblijf in een dierenpark. Dat laatste gebeurde: Morgan zou in zee niet meer kunnen overleven en ging eind 2011 naar Tenerife.

Onderzoek

Dierenrechtenorganisaties proberen vandaag bij de bestuursrechter in Utrecht de ontheffing ongedaan te laten maken, waarmee Morgan zeven jaar geleden mocht verhuizen. Onder meer moest er wetenschappelijk onderzoek gedaan worden waar orka's in de vrije natuur baat bij hebben. Dat is volgens de dierenrechtenorganisaties, verenigd in de stichting Free Morgan, nooit gebeurd. "Er zijn nooit wetenschappelijke rapporten gepubliceerd'', zegt Hester Bartels van Free Morgan. "Ja, een onderzoekje naar haar gehoor, omdat ze doof zou zijn, maar wat hebben wilde orka's daar aan?''

Ongeldig

Daarnaast maakte Loro Parque enkele weken geleden bekend dat Morgan zwanger is. Ook dat is tegen alle regels in gebeurd. Free Morgan wil nu dat de Nederlandse bestuursrechter het certificaat waarmee Morgan naar Tenerife kon worden verplaatst ongeldig verklaart, omdat Loro Parque zich niet aan de regels houdt. In dat geval zou de orka illegaal in Tenerife verblijven en moet opnieuw bekeken worden waar de inmiddels zwangere orka naartoe moet.

Al is terugzetten in zee sowieso geen optie meer. "Maar we hebben alternatieven, uitzetten in een reservaat in Noorwegen of bij Deltapark Neeltje Jans bijvoorbeeld'', zegt Bartels.

Jaren vol procedures

Over de orka zijn de afgelopen jaren vele procedures en rechtszaken geweest. Het zou slecht gaan met haar welzijn in het pretpark: Morgan woont in een klein bassin met meerdere orka's en er zou niet goed voor de dieren gezorgd worden.

Naar de zitting in de rechtbank in Utrecht kwamen vandaag tientallen belangstellenden uit de hele wereld, tot aan Nieuw-Zeeland toe. Velen van hen droegen shirts met 'Free Morgan' erop. De verwachting is dat de bestuursrechter pas over enkele weken uitspraak doet.

#FreeMorgan ✌💪 — Orca Morgan's court hearing on 23 January 2018 in Utrecht.

We want justice for Morgan

Let her go home.!!! #Blackfish #CaptivityKills #EmptyTheTanks pic.twitter.com/EzT9QNZbpW 💙- Sylvia -💙(@ Voice4AnimalsNL) link