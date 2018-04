Razend populair: op kamp gaan mét je hond Rob Van herck en Valérie Reynaerts

10 april 2018

09u16

Bron: VTM NIEUWS 0 Dieren In Gingelom, in het zuiden van Limburg, kan je op kamp met je hond. Het doel is om kinderen beter te laten omgaan met hun hond. De kampen zijn een groot succes en zijn dit jaar al helemaal volzet, weet VTM NIEUWS.

Het kamp is voor kinderen tussen acht en twaalf jaar oud, en het maakt niet uit of je zelf thuis een hond hebt of niet, de hondenschool voorziet genoeg dieren.

Het kamp kost 250 euro voor een week met overnachtingen, deze week was dadelijk volzet en ook in de zomervakantie is er geen enkele plek meer vrij.