Rauwe voeding voor honden en katten bevat veel schadelijke bacteriën en dat kan ook gevaarlijk zijn voor de mens KVDS

16 oktober 2019

16u51

Bron: Royal Society Open Science, phys.org 16 Dieren Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat rauwe voeding voor honden en katten vaak veel schadelijke en antibioticaresistente bacteriën bevat. Dat kan gevaarlijk zijn voor dieren én mensen.

Volgens de studie – die gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Royal Society Open Science – bevatte drie kwart van alle stalen die gekocht en getest werden aan de universiteit van Zürich in Zwitserland meer dan de toegelaten limiet van bacteriën die gastro-intestinale infecties kunnen veroorzaken, zowel bij mens als bij dier. Meer dan de helft bevatte ook bacteriën die resistent waren tegen antibiotica.

In de lift

De verkoop van rauwe dierenvoeding zit al een tijdje in de lift, zeker bij honden. Hoewel er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek rond gebeurd is, wordt beweerd dat het de vitaliteit en het immuunsysteem van het dier een boost zou geven. Studies wijzen echter eerder op het tegendeel: zowel in de Verenigde Staten als Canada waarschuwen veeartsen voor het gevaar van rauwe dierenvoeding, omdat die een bron kan zijn voor salmonellavergiftiging.





“En er is steeds meer bewijs dat deze ziekteverwekkers ook een gevaar vormen voor de mens”, klinkt het in de studie. “Niet alleen bij het uitscheppen van het voedsel, maar ook door contact met oppervlakten in huis, de dieren zelf en hun uitwerpselen.”

Nog gevaarlijker: heel wat bacteriën lijken resistent te worden tegen antibiotica. Het gaat dan om antibiotica die door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld worden als “uitermate belangrijk” voor de menselijke geneeskunde. De jongste jaren wordt dat een steeds groter probleem.

De onderzoekers raden baasjes van honden en katten dan ook aan om heel voorzichtig om te gaan met rauwe dierenvoeding en zo hygiënisch mogelijk te werk te gaan. “Eigenaars moeten zich bewust zijn van het risico dat hun huisdier drager is van antibioticaresistente bacteriën en dat ze die ook kunnen verspreiden”, klinkt het.

Conclusie

Het is niet het eerste onderzoek dat waarschuwt voor rauw voedsel bij huisdieren. De Nederlandse dierenarts-microbioloog Paul Overgaauw van de universiteit van Utrecht kwam vorig jaar al tot een soortgelijke conclusie na een gelijkaardige studie.

Ook Nederlandse rauwvleesproducten bleken bacteriën en parasieten te (kunnen) bevatten als salmonella, listeria, (antibioticaresistente) E. coli, sarcocystis en toxoplasma gondii. “Huisdieren kunnen op dit gebied zelf nog wel een stootje hebben, maar ze kunnen de bacteriën en parasieten ook doorgeven aan mensen tijdens lichamelijke contacten als likken en aaien”, klonk het. “Wie zeker van zijn zaak wil zijn, geeft hond of kat gewoon blikvoer of droge brokken.”