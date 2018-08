Rauw verdriet: orkamoeder probeert overleden kalfje nu al 17 dagen aan oppervlakte te houden KVDS

11 augustus 2018

06u38 4 Dieren Een vrouwelijke orka die haar kalfje meteen na de geboorte verloor, probeert het nu al 17 dagen aan de oppervlakte te houden voor de kust van de Verenigde Staten. Ze wordt daarbij geholpen door andere dieren van de familie orka’s waartoe ze behoort. Wetenschappers zeggen dat ze wel eerder dergelijk gedrag zagen, maar dat het nooit eerder zo lang duurde. Volgens hen rouwt de moeder om haar kind en toont het meteen ook de sterke familieband van de soort aan.

Tahlequah (J35) schonk het leven aan haar jong op 24 juli, voor de kust van het Canadese Victoria, maar al enkele minuten na de geboorte stierf het kalfje. De rouwende moeder bleef het daarop boven water houden op haar voorhoofd. Elke keer haar kalfje eraf gleed, dook ze om het weer naar de oppervlakte te brengen. De groep orka’s waarvan ze deel uitmaakt, hielp haar daarbij en zwemt intussen voor de kust van het noordwesten van de Verenigde Staten.

Sterke banden

“We weten dat dieren erg sterke banden kunnen hebben”, aldus Dennis Christen van het Georgia Aquarium in het Amerikaanse magazine Time. “De sterke band tussen moederwalvissen en hun kalfje kan dit soort gedrag uitlokken voor korte periodes, maar 17 dagen bij een dood kalfje blijven is erg uitzonderlijk, zelfs voor een diersoort die erg nauwe familiebanden heeft zoals orka’s. Tahlequah werd al eerder moeder. Ze doet wat haar sterke instinct zegt dat ze moet doen.”





Southern Residents – de bedreigde orkasoort waartoe Tahlequah behoort – voeden zich alleen met vis en dat laat toe dat ze in grote groepen rondzwemmen. Dat in tegenstelling tot orkasoorten die zich met zeezoogdieren voeden en meestal in kleine groepen leven, zodat ze goed kunnen jagen. Het maakt ook dat Southern Residents nog sterkere familiebanden hebben. De soort heeft meestal ook maar enkele jongen in haar levensspanne, wat de band nog nauwer maakt. (lees hieronder verder)

Twee jaar geleden stierf de zus van Tahlequah en liet ze een zogend kalfje achter. Tahlequah adopteerde het en probeerde ervoor te zorgen, maar het kalfje stierf toch zonder zijn moeder. Ook dat toont de sterke band aan die de soort onderling heeft.

Rouwproces

Wetenschappers maken zich wel zorgen om het feit dat het rouwproces zo lang duurt, want Tahlequah raakt uitgeput door het ritueel. Toch zijn ze niet van plan om moeder en kalf zelf te scheiden.

Het is volgens experts moeilijk te voorspellen hoe lang het nog zal duren. Volgens Christen is het gedrag ook al bij andere dieren opgemerkt, zoals primaten. Bij hen stopte het pas toen het lichaam van het jong zodanig uiteen begon te vallen dat het onherkenbaar werd.