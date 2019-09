Ratten spelen graag verstoppertje en giechelen als mens hen vindt PVZ

13 september 2019

11u28

Bron: The Guardian 3 Dieren Vervelende ratten die zich verstoppen in donkere kelders of plots voor je voeten wegschieten, bedoelen het misschien goed. Volgens een Duits onderzoeksteam zijn de knaagdieren namelijk dol op een spelletje verstoppertje met de mens. Uit hun onderzoek blijkt dat de ratten vrolijk lachen wanneer ze gevonden worden en springen ze gelukkig rond terwijl ze zich opnieuw verstoppen om te kunnen blijven spelen.

In naam van de wetenschap heeft een groep Duitse neurowetenschappers enkele weken doorgebracht met jonge ratten in een kamer van 30 vierkante meter. Ze wilden hiermee bestuderen hoe ratten omgaan met mensen. De kamer stond vol kartonnen dozen en andere verstopplaatsen om na te gaan hoe en waarom de knaagdieren zich verschuilen. De bevindingen werden gisteren gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Wat bleek? De ratten waren dol op een speels partijtje verstoppertje. Ze haalden plezier uit het heen-en-weergeloop van de mensen en voelden zich gelukkig wanneer ze tijdens het zoeken de onderzoekers vonden. Volgens de wetenschappers waren de beesten ook verrassend goed in het spel en ontwikkelden ze slimme strategieën om te blijven spelen.

Gegiechel en vreugdesprongen

Tijdens het spelen hoorden de onderzoekers een ultrasoon gegiechel van de ratten, en toen de knaagdieren gevonden werden, sprongen ze vrolijk rond. Volgens de wetenschappers wees dit op tekenen van geluk bij de kleine beesten. Eenmaal ontdekt door de onderzoekers, gingen de dieren zich ook telkens opnieuw verstoppen, waaruit bleek dat ze graag verder wilden spelen.

De dieren werden bovendien niet beloond met eten, maar enkel met sociaal contact. Zo werd duidelijk dat ze echt wilden spelen met de mensen en niet uit waren op voedsel. “Ze jagen op onze hand, we kietelen hun zij, het is een beetje zoals je met kleine kittens of puppies speelt,” zei co-auteur Konstantin Hartmann.

Goed in het spel

Tijdens het onderzoek ging het er zoals een echt potje verstoppertje aan toe: de onderzoekers zochten zelf een verstopplaats, of ze gaven de ratten een voorsprong om zich ergens te verschuilen. Al snel hadden de knaagdieren de spelsregels van het populaire kinderspel onder de knie en hoe meer ze speelden, hoe beter ze erin werden.

Zo leerden de ratten wanneer ze op zoek moesten naar de wetenschappers, of wanneer ze zich zelf stil moesten houden. Bij het zoeken leerden ze ook eerst te kijken op plaatsen waar ze al eerder mensen hadden gevonden, of ondervonden ze dat doorzichtige dozen niet de beste verstopplaatsen waren.

Belangrijk inzicht

Volgens het onderzoeksteam werpen deze vaststellingen nieuw licht op de evolutionaire eigenschappen van zoogdieren. Spel is een belangrijk onderdeel van de cognitieve ontwikkeling voor adolescente dieren, en ratten zijn ideaal om hersenactiviteit bij mensen te bestuderen omdat ze evolutionair dicht bij de mens staan. “Als je in de loop der jaren veel met ratten werkt, zie je hoe intelligent deze dieren zijn en hoe sociaal ze zijn”, aldus Hartmann.