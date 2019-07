Raskat wordt bevrijd uit ventilatiepijp, maar is niet blij met hulp van brandweer Redactie

06 juli 2019

22u09

Bron: AD.nl 0 Dieren De baasjes van raskat Odin schrokken zich een hoedje toen ze hun nieuwe huisgenootje al na één dag kwijt waren. In een poging te ontsnappen was het beestje blijven steken in een ventilatiepijp, zodat uiteindelijk de brandweer er aan te pas moest komen om hem te bevrijden.

De kat bleek afgelopen nacht een poging te hebben gedaan om te ontsnappen uit zijn nieuwe huisje in Baarn, in de Nederlandse provincie Nederland. Wat rommel op de wc-vloer verraadde dat de 3,5-jarige Odin in het plafond of in een ventilatiepijp moest zitten. Na een korte zoektocht bleek de kat gekneld te zitten in de ventilatiepijp boven een kastje.

Gebeten

De bewoners besloten de dierenambulance te bellen in de hoop Odin snel te kunnen bevrijden uit zijn benarde positie, maar dat bleek niet voldoende. De brandweer moest ter plaatse komen om het plafond en de ventilatiepijp deels te slopen. Na een klein uurtje kon de kat worden bevrijd, maar echt dankbaar leek Odin niet. Een medewerker van de dierenambulance werd tijdens de reddingspoging gebeten in zijn hand en moest daarvoor nog naar het ziekenhuis.