Rangers vinden nog 5 andere dode olifanten in Thaise ravijn waar 6 dieren omkwamen KVDS

08 oktober 2019

18u06 0 Dieren Rangers van het Khao Yai National Park in Thailand hebben nog meer dode olifanten gevonden in een ravijn waar afgelopen weekend 6 dieren aan hun einde kwamen. De 6 olifanten vielen zaterdag vermoedelijk naar beneden toen ze een kalfje probeerden te redden op een plek die bekend staat als ‘waterval van de hel’.

Rangers stuurden zaterdag een drone naar beneden in het ravijn om te zien wat er met de olifanten was gebeurd die naar beneden waren gestort, maar moesten vaststellen dat de dieren het niet hadden overleefd. Op nieuwe beelden die dinsdag opgenomen werden, deden ze nog een andere ontdekking. Enkele vreemden contouren bleken de resten te zijn van nog vijf andere dode olifanten. Ook zij lijken naar beneden te zijn gestort en verdronken aan de waterval.

Kalfje

Het zou in totaal gaan om 10 volwassen wilde olifanten en een kalfje, zo verklaarde een woordvoerder van het nationale park aan de Britse zender Sky News.





Dat de dieren zaterdag in nood waren, ontdekten enkele rangers die de olifanten hoorden roepen aan de waterval. Dat was rond 3 uur ’s morgens. Bij het aanbreken van de dag waarschuwden ze het leger en samen gingen ze op zoek naar sporen van de dieren.

Ze ontdekten een babyolifant van ongeveer drie jaar oud, die verdronken was in het eerste gedeelte van de waterval. Bovenaan stonden twee volwassen mannelijke dieren, die het kalfje probeerden te bereiken. Ze werden meteen van de rand weggeleid. Verder naar beneden in het ravijn vonden de rangers en het leger de resten van nog 5 andere volwassen dieren.

Resten

De waterval is voorlopig afgesloten voor toeristen, tot de resten van alle olifanten weggehaald zijn. Dat is niet makkelijk door de steile rotsen, de hevige regen en de sterke stroming op de waterval. Er zal ook onderzocht worden wat de doodsoorzaak van de dieren was.

In totaal leven er ongeveer 300 wilde olifanten in het nationale park. In 1992 kwamen ook al eens acht olifanten om het leven aan de waterval.