Racehonden in Florida betrapt op cocaïnegebruik

28 maart 2018

21u56

Bron: avma.org 4 Dieren Uit bloedstalen die de voorbije twintig jaar afgenomen werden bij racehonden in de Amerikaanse staat Florida, blijkt dat hun eigenaars sommige dieren mogelijk cocaïne geven om hun prestaties te verbeteren. Dat meldt het vakblad voor dierenartsen JAVMA.

Het Racing Laboratory van Florida’s College of Veterinary Medicine heeft sinds 1998 700.000 urinestalen onderzocht die bij greyhounds werden afgenomen op de dag van de wedstrijd. 230 stalen testten positief voor cocaïne of cocaïnemetabolieten (stoffen die ontstaan in het lichaam na verwerking van cocaïne).

Drie trainers

Hoewel het aantal tests dat jaarlijks positief terugkwam vrij beperkt bleef, was er een sterke stijging merkbaar tussen juli 2016 en juni 2017: toen bleken minstens 29 stalen positief en die waren allemaal afkomstig van de honden van drie trainers.

De vergunning van de trainers werd ingetrokken en ze werden voor de rechter gedaagd, maar ontkennen dat ze hun honden coke hebben gegeven. Hun advocaten voeren aan dat de honden mogelijk blootgesteld werden aan de verboden substantie door “mensen in hun omgeving die drugs gebruiken”.

De National Greyhound Association steunt de bewering dat de positieve testresultaten te wijten zijn aan een omgevingsbesmetting. “Zelfs de kleinste sporen worden behandeld als zware overtredingen”, reageert de vereniging.

Directeur James Gartland wijst erop dat het aantal positieve resultaten klein is in verhouding tot het aantal stalen dat de voorbije jaren werd afgenomen. “Ik denk niet dat er sprake is van kwade bedoelingen bij deze trainers”, merkt hij op. “Uit bewijs – en zelfs tests – blijkt dat de stalen gecompromitteerd kunnen zijn door de mensen die de stalen afnamen, door besmettingen van buitenaf.” De man geeft echter toe dat het opvallend is dat er zoveel positieve stalen zijn onder dezelfde trainers. “Maar betekent dit dat de trainer deze greyhounds drugs gaf voor de race? Dat geloof ik niet. Betekent dit dat de trainer een probleem heeft? Dat is een andere vraag”, aldus de man.

Verbeterde prestaties

Volgens professor Tom Vickroy van het departement Fysiologische Wetenschappen aan de universiteit van Florida, heeft cocaïne hetzelfde effect op honden als op mensen: ze zijn alerter, hebben een verhoogde hartslag, bloeddruk en bloeddoorstroming, waardoor er ook meer zuurstof aan de spieren en organen wordt geleverd. Afhankelijk van de dosis kan het middel ook opwinding en een gevoel van euforie met zich meebrengen. “Aangezien het een stimulerend middel is, kan cocäine de atletische prestaties tijdens kortdurende evenementen verbeteren”, verklaart de arts.