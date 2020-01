Race tegen de klok: redders aangekomen bij uitgehongerde leeuwen in Soedan ADN

30 januari 2020

11u50

De beelden van uitgemergelde leeuwen in een dierentuin in Soedan schokten vorige week de wereld. Intussen is een reddingsteam van dierenrechtenorganisatie Four Paws aangekomen in de zoo. De dierenvrienden zetten alles op alles om de graatmagere en versufte leeuwen van de dood te redden. Het is een race tegen de klok.

Door de grote armoede in het land had het Al Qurashi Family Park in Khartoum geen geld meer om de leeuwen eten te geven. Experten en dierenartsen van de internationale dierenwelzijnsorganisatie Four Paws vroegen aan de Soedanese autoriteiten toestemming om in actie te komen. Met succes.

Extreem

Het team wachtte geen seconde en kwam maandag aan in de dierentuin, gepakt en gezakt met materiaal en medicatie. Wat ze ter plaatse aantroffen, was nog gruwelijker dan de beelden die ook zij eerder met afschuw hadden bekeken. De confrontatie met de verwaarloosde dieren was keihard. “Ze zijn extreem ondervoed. We hopen dat het niet te laat is voor hen”, schreef de organisatie op Facebook.

Kritiek

Voor één van de vijf leeuwen kwam alle hulp helaas al te laat. Het dier is bezweken. Twee andere leeuwen verkeren in kritieke toestand, met de rest gaat het naar omstandigheden iets beter. Het team zet alles in het werk om de zwakste dieren erdoor te krijgen.

Kandaka, de leeuwin die er het ergste aan toe is, kreeg intussen een intensieve en levensnoodzakelijke behandeling tegen uitdroging. Een reeks infusies van vocht, vitaminen en mineralen. “Ze is een vechter. We hopen dat ze zal overleven”, klonk het dinsdag bij Four Paws.

Rechtkrabbelen

Na urenlange infusies kwam er alvast een sprankeltje hoop. De leeuwin kon zowaar weer voorzichtig rechtkomen en zelfs een stukje – wiebelig - stappen. En nóg hoopgevender: ‘s nachts kon ze ook weer zelfstandig een beetje eten. Het team gaf haar een kleine hoeveelheid kattenvoer in blik – de beste voeding om weer te starten na zo’n lange tijd van ernstige ondervoeding.

Als de dieren de eerste zorgen goed doorkomen, kan voorzichtig nagedacht worden over de plannen op lange termijn. Four Paws wil verschillende scenario’s met de autoriteiten in Soedan bespreken. Mogelijk worden sommige of alle dieren overgebracht naar één van de speciale opvangplaatsen van Four Paws voor katachtigen. Maar zover zijn we nu nog niet.