Python wurgt man: "Slang wilde affectie tonen", meent lijkschouwer LB

24 januari 2018

17u08

Bron: Daily Mail 7 Dieren Een Britse dierenliefhebber is verstikt door zijn 2.5 meter lange python. De 31-jarige Dan Brandon verzorgde het dier sinds het nog in zijn hand paste en hield tien slangen en een dozijn tarantula's in zijn kamer bij zijn ouders. Volgens de lijkschouwer had het dier geen kwaad in de zin en wurgde de python haar baasje toen ze haar affectie wilde tonen.

Brandon stierf door verstikking in zijn slaapkamer in Hampshire. Hij is de eerste Brit die door een python wordt gedood. Volgens Brandons moeder had hij de Afrikaanse rotspython die hij Tiny had gedoopt al sinds het dier zo klein was dat het in zijn hand paste.

Lijkschouwer Andrew Bradley gaf vandaag zijn oordeel in de rechtbank van Basingstoke: "Behalve Tiny hebben we geen aanwijzingen, dus ik moet aannemen dat zij verantwoordelijk is voor de dood van Brandon. Ik geloof niet dat het om agressie of een confrontatie ging. Ik vermoed dat het een uiting van affectie was". Volgens Bradley verborg de slang zich na het incident, dat vorig jaar in augustus plaatsgreep, "wellicht door de schok toen hij viel of door zijn reactie".

"Hij behandelde Tiny als zijn baby"

"De ouders van Brandon, zijn broer en zus waren vandaag aanwezig in de rechtbank. Zijn moeder verklaarde dat de slang van haar zoon hield, dat hij ze "als zijn baby" behandelde en dat hij zich nooit bedreigd voelde door Tiny maar wel goed besefte hoe sterk ze was.

Patholoog Adman al-Badri verklaarde dat hij door uitsluiting tot de diagnose van verstikking kwam. Hij trof een bloeding achter een oog aan, naast gebarsten bloedvaten en een verstopte long, ook een teken van verstikking.