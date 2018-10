Python valt door plafond bij ochtendvergadering Chinese bank Gea Bruinsma

15 oktober 2018

10u10

Bron: AD.nl 0 Dieren Bankpersoneel uit de Chinese stad Nanning was afgelopen vrijdagochtend meteen goed wakker. Tijdens de ochtendvergadering viel er een python van anderhalve meter door het plafond. Het dier raakt de schouder van een vrouw, die onmiddellijk ineenkrimpt.

Op een video die inmiddels wereldwijd massaal wordt gedeeld, is te zien hoe het dier op de schouder van een vrouw valt. Vervolgens springt het negental bankmedewerkers uiteen. Na een paar seconden beweegt het gigantische reptiel zich kronkelend over de grond.



Later is te zien hoe het 7,5 kilogram wegende dier door iemand van de lokale dierenbescherming wordt opgepakt. De wurgslang heeft zich achter de sofa verschanst en verzet zich hevig, maar wordt uiteindelijk in een speciaal daarvoor bedoelde zak gestopt.



De slang was hoogstwaarschijnlijk op zoek naar eten. Mogelijk volgde hij een prooi, aldus de dierenbescherming.



Bekijk ook: